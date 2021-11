Ngày 26/11, Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết nhận nạn nhân trong clip là người ở một xã tại huyện Cẩm Xuyên.

Xử lý thế nào với nhóm thanh niên cưỡng bức, quay clip trong nhà nghỉ với cô gái 16 tuổi

Sự việc diễn ra đã khá lâu. Cách đây ít tháng gia đình nạn nhân đã có đơn tố cáo và cơ quan công an cũng đã vào cuộc điều tra. Cơ quan công an đã khởi tố 2 bị can về hành vi "hiếp dâm người dưới 16 tuổi". 2 người này đang bị tạm giam.

Hồ sơ vụ án đã được Công an huyện Cẩm Xuyên bàn giao cho Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh thụ lý. Về nguyên nhân vì sao gần đây đoạn clip được đưa lên mạng thì chúng tôi đang kiểm tra.

Vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video clip dài 43 giây, ghi lại cảnh một cô gái bị một thanh niên cưỡng hiếp. Cô gái liên tục van xin, cầu cứu nhưng đối tượng này không buông tha, vẫn cố gắng thực hiện hành vi bằng được.

Điều đáng nói là trong căn phòng (được cho là nhà nghỉ) lúc này, ngoài đối tượng đang hãm hiếp cô gái, còn có thêm 2 nam thanh niên, 2 trong số 3 nam thanh niên này có tên là Đức và Trung. Mặc cho cô gái van xin cầu cứu, 2 thanh niên này không những không cứu giúp mà còn quay video và nói chuyện cợt nhả. Thậm chí, khi cô gái cầm chiếc gối để che chỗ nhạy cảm thì 1 trong 2 đối tượng đã giật phăng ra.

Trao đổi với PV Infonet về vấn đề này, luật sư Diệp Năng Bình – Trưởng VPLS Tinh Thông Luật cho biết: “Gần đây trên các mạng xã hội, việc phát tán hình ảnh, video nhạy cảm diễn ra ngày càng công khai. Ðây là hành vi vi phạm pháp luật. Không ít người lo ngại, thậm chí bức xúc về hành vi phát tán hình ảnh, video nhạy cảm lên mạng internet, vi phạm thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của người khác.

Trên mạng internet có nhiều trang web đen, với các nội dung nhạy cảm. Ðây là hiểm hoạ vô cùng lớn đối với thanh thiếu niên, đặc biệt là trẻ em- lứa tuổi chưa đủ nhận thức để phân biệt các hành vi an toàn và không an toàn, ảnh hưởng đến sự phát triển tâm sinh lý của giới trẻ. Những hành động như vậy cần phải được ngăn chặn, bởi nó tiếp tay cho mục đích truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ, làm mất đi giá trị của văn hoá truyền thống ở Việt Nam.

Thời gian qua, cơ quan chức năng phát hiện, xử lý nhiều trường hợp có hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin có nội dung khiêu dâm, đồi trụy không phù hợp với thuần phong, mỹ tục. Việc phát tán các văn hoá phẩm đồi trụy như hình ảnh, video nhạy cảm của người khác lên mạng xã hội là vi phạm pháp luật, ảnh hưởng xấu đến sự lành mạnh của văn hoá xã hội, đồng thời xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của nạn nhân. Do đó, tùy thuộc vào mức độ vi phạm cũng như hậu quả xảy ra mà đối tượng có hành vi này sẽ bị xử phạt hành chính, nặng hơn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự”.

Ngoài ra, luật sư Diệp Năng Bình cũng viện dẫn theo quy định tại điểm b, khoản 1 Ðiều 5, Nghị định số 72/2013/NÐ-CP ngày 15.7.2013, Nhà nước nghiêm cấm việc lợi dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng nhằm vào mục đích tuyên truyền, kích động dâm ô, đồi truỵ, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

Người vi phạm bị xử phạt hành chính theo quy định tại điểm b, khoản 1, Ðiều 101 Nghị định 15/2020/NÐ-CP, phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin cổ xuý các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi truỵ, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc. Mức phạt trên là áp dụng đối với tổ chức. Trường hợp cá nhân vi phạm, mức phạt bằng 1/2 đối với tổ chức.

Hành vi phát tán hình ảnh, video nhạy cảm trên mạng có thể bị khởi tố hình sự về tội truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ theo Ðiều 326 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Người nào làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ nhằm phổ biến sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có nội dung khiêu dâm, đồi truỵ hoặc hành vi khác truyền bá vật phẩm đồi truỵ thuộc một trong các trường hợp sau đây: dữ liệu được số hoá có dung lượng từ 1GB đến dưới 5GB; ảnh có số lượng từ 100 ảnh đến dưới 200 ảnh; sách in, báo in hoặc vật phẩm khác có số lượng từ 50 đơn vị đến dưới 100 đơn vị; phổ biến cho từ 10 người đến 20 người... thì bị phạt tiền từ 10-100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Tuỳ theo mức độ nghiêm trọng do hành vi này gây ra mà người làm ra, phát tán các hình ảnh, video nhạy cảm có thể bị phạt tù từ 3-10 năm; nặng hơn nữa là từ 7-15 năm.

“Việc chia sẻ những hình ảnh, video trên mạng xã hội là phổ biến. Tuy nhiên, trước khi chia sẻ bất kỳ điều gì, mọi người cần phải xem xét tính đúng đắn của thông tin đó; không nhận, chia sẻ những hình ảnh, video nhạy cảm, đường link trang web đen để không vi phạm pháp luật. Ðồng thời, khi phát hiện các hành vi vi phạm, mọi người cần nhanh chóng trình báo đến lực lượng chức năng để kịp thời xử lý, ngăn chặn việc phát tán văn hoá phẩm đồi trụy.

Đối với 2 bị can đã xâm phạm quyền tự do và bất khả xâm phạm về tình dục của người dưới 16 tuổi, xâm phạm đến quá trình phát triển và sức khỏe của trẻ em. Do vậy với tình tiết nhiều người hiếp một người thì hai bị can có thể bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình”, luật sư Diệp Năng Bình phân tích.

