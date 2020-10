Bộ Công an sẽ xã hội hóa công tác đào tạo, sát hạch lái xe như thế nào?

Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, nếu công tác đào tạo, sát hạch lái xe được chuyển giao cho Bộ Công an thì sẽ được xã hội hóa.

Bộ Công an sẽ quản lý chặt chẽ từ đào tạo, sát hạch, quá trình tham gia giao thông của người lái xe theo hệ thống cơ sở dữ liệu kết nối liên thông trong các lĩnh vực qua căn cước công dân, cơ sở dữ liệu dùng chung về quản lý vi phạm pháp luật hành chính, hình sự... đảm bảo thường xuyên, liên tục, hiệu quả.

Bộ Công an sẽ xã hội hóa công tác đào tạo, sát hạch lái xe nếu được chuyển giao.

Hiện nay, cả nước đã có 463 cơ sở đào tạo lái xe trong đó 328 cơ sở đào tạo lái xe ôtô, môtô, 135 cơ sở đào tạo lái xe môtô và 121 trung tâm sát hạch lái xe do các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân đầu tư, xây dựng trên cơ sở điều kiện, tiêu chuẩn quy định của Luật Đầu tư theo cơ chế xã hội hóa, hoạt động độc lập. Đây là một loại hình kinh doanh dịch vụ có điều kiện, tự chủ thu chi, tự quyết về nguồn nhân lực. Khi có quyết định việc sát hạch, cấp, đổi và thu hồi giấy phép lái xe chuyển từ Bộ Giao thông vận tải sang Bộ Công an, hoạt động sát hạch, cấp giấy phép lái xe vẫn giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện. Một số cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe sử dụng nguồn kinh phí nhà nước sẽ được Bộ Công an tham mưu báo cáo Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan thực hiện triệt để công tác xã hội hóa loại hình dịch vụ này.

Đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục CSGT cho biết, nếu được tiếp nhận, Bộ Công an sẽ nghiên cứu, bố trí lại chương trình đào tạo theo hướng ngắn gọn đảm bảo tối ưu tận dụng thời gian, tài chính cho người học lái xe. Cơ quan quản lý chặt chẽ việc tổ chức thực hiện của cơ sở đào tạo và người học. Học viên được tự lựa chọn hình thức đào tạo và trung tâm sát hạch.

Căn cứ chất lượng đào tạo, giáo viên dạy lái và cơ sở vật chất để có hướng xử lý theo quy định pháp luật đối với cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch không đủ điều kiện: “Chúng tôi nghiên cứu rất kỹ, từ đào tạo trong công an từ kinh nghiệm và chúng tôi có mối quan hệ với Toyota và Honda trong đào tạo, nhất là được cấp chứng chỉ lái xe quốc tế theo chuẩn của Toyota toàn cầu. Vì vậy tới đây giáo viên phải cung cấp đủ cho học viên kiến thức, kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng tham gia giao thông an toàn và sát hạch viên cũng như thế. Đặc biệt là kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng an toàn khi tham gia giao thông sẽ được đẩy lên rất mạnh mẽ và sẽ gắn với trách nhiệm của và giáo viên”.

Theo vov.vn