Vụ tài xế SantaFe gây tai nạn liên hoàn, 1 người chết: Chuyển Bộ Quốc phòng điều tra

Chiều 29/7, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết đã chuyển hồ sơ vụ tai nạn nghiêm trọng giữa 4 xe ô tô và hàng loạt xe máy khiến một người chết sang cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng để xử lý theo quy định.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn.

Còn nói về lý do, cơ quan Công an quận Hà Đông, Hà Nội chuyển hồ sơ, một lãnh đạo Công an quận Hà Đông cho biết: “Do nạn nhân và phương tiện trong vụ việc có liên quan đến cơ quan quân đội, nên công an đã thu thập, củng cố hồ sơ ban đầu và bàn giao cho cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng để tiếp tục xử lý theo quy định”.

Trước đó, vào khoảng 20h15 ngày 28/7, ở đường Ngô Thì Nhậm, phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP Hà Nội, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Khi đó, chiếc xe ô tô BKS 30E - 455.xx mang nhãn hiệu Hyundai Santafe, màu đen do Hà Thanh Hưng (45 tuổi, trú tại phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội) điều khiển đi trên đường Ngô Thì Nhậm.

Sau khi tông trúng loạt xe máy và ô tô trên đường, chiếc xe Santa Fe của lái xe Hưng chỉ dừng lại khi tông trúng một ô tô biển đỏ.

Ban đầu xe của Hưng va chạm với xe ô tô mang BKS 29E - 022.xx, nhãn hiệu Hyundai I10, do anh Nguyễn Hồng Quang (45 tuổi, ở Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội) điều khiển.

Sau đó, ô tô này va chạm vào xe ô tô mang BKS 29E - 022.xx và va chạm tiếp vào xe ô tô mang BKS: 30V-50xx, nhãn hiệu Mitsubishi Triton, do anh Nguyễn Kiên Cường (48 tuổi, trú tại Hà Đông, Hà Nội) điều khiển.

Còn xe ô tô của tài xế Hưng bị mất lái tiếp tục di chuyển thẳng, nhanh về phía trước, đến gần ngã tư giao cắt giữa đường Ngô Thì Nhậm với đường Quang Trung thì xảy ra va chạm liên hoàn với 5 xe máy khác và 1 xe điện.

Vụ tai nạn xảy ra, khiến chị Mai Thị Tuyết T. (46 tuổi, ở Hà Đông, Hà Nội) tử vong. 5 người khác bị thương. Có 4 xe ô tô và 6 xe máy tại hiện trường bị hư hỏng nặng.

Lực lượng chức năng cho hay, qua kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với lái xe Hà Thanh Hưng - người gây tai nạn, không phát hiện có nồng độ cồn và ma túy trong cơ thể.

Công an quận Hà Đông đã tạm giữ Hà Thanh Hưng và đến chiều nay (29/7), cơ quan Công an quận Hà Đông, Hà Nội chuyển hồ sơ bàn giao cho Bộ Quốc phòng, điều tra, xử lý theo quy định.

