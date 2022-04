Vụ Phó chủ tịch xã bị đánh nguy kịch: Chủ DN bị bắt liên quan ra sao?

Lãnh đạo Công an TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) cho biết, đơn vị đã bắt tạm giam 2 đối tượng để điều tra, trong đó có chủ Công ty TNHH vận tải Nam Anh.

Chiều 18/4, trao đổi với PV Infonet về vụ nhóm côn đồ hành hung Phó chủ tịch UBND xã An Thượng (TP Hải Dương) Nguyễn Văn Hanh đến nứt hộp sọ, gãy răng, sức khỏe nguy kịch, Thượng tá Nguyễn Tuấn Hưng - Trưởng Công an TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) cho biết, đơn vị đã bắt tạm giam 2 đối tượng để điều tra, trong đó có chủ Công ty TNHH vận tải Nam Anh.

"Chúng tôi đang hoàn thiện hồ sơ để thực hiện các bước tố tụng tiếp theo. Đây là hành vi rất manh động, côn đồ, chúng tôi sẽ điều tra toàn diện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", lãnh đạo Công an TP Hải Dương khẳng định.

Phó chủ tịch xã An Thượng (TP Hải Dương) bị đánh trọng thương phải nhập viện cấp cứu, sức khỏe nguy kịch.

Ngoài ra, ông Hưng thông tin thêm: “Vụ việc đang trong quá trình điều tra nên cơ quan chưa cung cấp cụ thể danh tính đối tượng gây án. Khi điều tra xong, cơ quan công an sẽ cung cấp thông tin cụ thể tới báo chí”.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã An Thượng cho biết: “Vào khoảng 20h30 tối 15/4, tổ công tác của xã An Thượng do ông Nguyễn Văn Hanh làm tổ trưởng làm nhiệm vụ tại khu đất thương mại, dịch vụ của Công ty TNHH xăng dầu Ngân Giang HD thì bị một nhóm đối tượng hành hung.

Vụ việc xảy ra khiến ông Hanh bị vỡ hộp sọ bên thái dương trái, gãy răng, gãy sống mũi, còn ông Nguyễn Tuấn Anh (cán bộ địa chính xã An Thượng) bị thương, đang điều trị tại nhà”.

Về nguyên nhân vụ việc, ông Nguyễn Văn Thắng chia sẻ: “Công ty TNHH xăng dầu Ngân Giang HD (trụ sở ở huyện Nam Sách - Hải Dương) có phần đất thương mại, dịch vụ ở thôn Chùa Thượng, xã An Thượng. Gần đây, Công ty TNHH xăng dầu Ngân Giang HD có thuê Công ty TNHH vận tải Nam Anh san lấp phần đất này. Nhưng do diện tích đất thương mại, dịch vụ của Công ty TNHH xăng dầu Ngân Giang HD nằm cạnh khu đất nông nghiệp khác mà mốc giới lại chưa rõ ràng nên chính quyền địa phương đã lập biên bản yêu cầu công ty này dừng hoạt động san lấp, cắm rõ mốc giới.

Công ty TNHH xăng dầu Ngân Giang HD đồng ý với đề nghị của UBND xã An Thượng và đã thông báo cho Công ty TNHH vận tải Nam Anh dừng thi công, khi xác định mốc giới rõ ràng mới san lấp. Tuy nhiên, Công ty TNHH vận tải Nam Anh vẫn tiến hành tập kết vật liệu và có dấu hiệu san lấp”.

Theo ông Thắng, Công ty TNHH vận tải Nam Anh có khoảng 7-8 xe ô tô tải loại "hổ vồ" nên chỉ cần một đêm là san lấp sang phần đất của dân, đến lúc đó "ngăn chặn sẽ rất phức tạp".

"Họ chưa vi phạm nhưng mình phải ngăn chặn, bởi nếu họ san lấp sang phần đất ruộng của dân là người ta ý kiến. Phần đất nông nghiệp của nhân dân sát với đất của Công ty TNHH xăng dầu Ngân Giang HD. Diện tích đất của công ty chỉ có hơn 4.000m2, đất của nhân dân giáp với đất với công ty là hơn 5.000m2. Do đó, chúng tôi đã yêu cầu công ty tạm dừng nghiêm túc", ông Thắng nói.

Ngay trong ngày 15/4, chính quyền xã An Thượng đã thành lập 2 tổ công tác túc trực tại khu đất trên, nếu có hoạt động san lấp sẽ yêu cầu tạm dừng nghiêm túc, khi có mốc giới rõ ràng mới cho san lấp.

Tổ công tác số 1 do ông Thắng làm tổ trưởng, có nhiệm vụ túc trực trong khoảng thời gian 14h-20h. Khoảng 14h ngày 15/4, khi thấy Công ty TNHH vận tải Nam Anh thực hiện san lấp, tổ công tác đã yêu cầu tạm dừng và công ty đã thực hiện dừng.

Đến khoảng 20h30, ca trực số 2 do ông Nguyễn Văn Hanh làm tổ trưởng tiếp tục phát hiện Công ty TNHH vận tải Nam Anh san lấp và yêu cầu dừng thi công.

"Khi ông Hanh cùng ông Tuấn Anh ra yêu cầu Công ty TNHH vận tải Nam Anh tạm dừng nghiêm túc thì bị các đối tượng hành hung gây thương tích", ông Thắng nói thêm.

