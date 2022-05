Vụ công an nửa đêm xông vào nhà tát phụ nữ: 'Nạn nhân đồng ý hòa giải vẫn xử lý, không bao che!'

Trao đổi với PV Infonet, lãnh đạo Công an TP Cao Bằng khẳng định: ''Dù người được cho là Phó trưởng Công an phường tát chị M. K đã xin các nạn nhân được giảng hòa thì Công an vẫn xử lý như thường, không lăn tăn gì cả''.

Chiều 3/5, trao đổi với PV Infonet, anh Đ.N (người bị dọa bắt trong clip Phó công an phường tát cô gái ở tiệm cắt tóc tại TP Cao Bằng) cho biết: “Chúng em đã chấp nhận giảng hòa với họ rồi nên không có ý kiến gì thêm”.

Phó trưởng Công an phường tát cô gái trong tiệm cắt tóc.

Anh Đ.K, chủ tiệm cắt tóc thông tin với PV: “Cơ quan Công an TP Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng) vừa xuống mời tôi đến cơ quan công an làm việc. Tuy nhiên, tôi chưa có thời gian nên chưa lên làm việc được. Facebook của tôi vừa bị ''bay màu'' rồi (bị mất tài khoản Facebook – PV).

Cũng trong chiều 3/5, trao đổi với PV Infonet về vụ việc này, Đại tá Nông Văn Kiên, Trưởng công an TP Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng) cho biết: “Cho dù nhóm người (được cho là có Phó Công an phường) tát chị M.K đã xin các nạn nhân được giảng hòa, các nạn nhân đã đồng ý giảng hòa thì cơ quan công an vẫn xử lý như thường, không lăn tăn gì cả. Sai đến đâu xử lý đến đó, quan điểm là không bao che cho sai phạm”.

Hình ảnh vị Phó trưởng công an phường đùng tay đẩy vào trước ngực cô gái.

Khi được hỏi về người mặc sắc phục có hành vi lôi anh N lên xe, đi cùng với vị Phó công an phường, vị lãnh đạo Công an TP Cao Bằng cho biết: “Mọi việc cơ quan công an đang làm, chưa thể khẳng định người đó là công an hay không phải công an. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ và sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”.

Trước đó, trao đổi với PV Infonet, anh Đ.K (25 tuổi, chủ tiệm cắt tóc ở phường Đề Thám) cho biết, vụ việc xảy ra vào tối 28/4. Theo anh K trình bày, tối hôm đó, anh rủ một số người bạn đến nhà ăn uống, trong đó có chị M.K. và bạn trai là anh Đ.N.

Khi đang ngồi ăn (khoảng 22 giờ ngày 28/4), chị M.K thấy một vị bác sĩ (trước kia từng khám phụ khoa) gọi điện, bảo đến phòng khám. Lúc đó đã muộn nên anh N (người yêu của chị M.K) lấy điện thoại của chị M.K. nghe và nói chuyện với người bác sĩ kia.

''Người bác sĩ đó hỏi ''bọn mày đang ở đâu'', tôi nói địa chỉ quán cắt tóc của nhà tôi. Sau đó vài phút, vị bác sĩ kia đi ô tô cùng 2 người khác đến tiệm cắt tóc của tôi", anh K. kể.

Theo hình ảnh từ clip, anh K. cho biết người mặc áo xanh là bác sĩ, một người mặc sắc phục công an nhưng không có biển tên, người còn lại đứng tuổi mặc quần áo trắng.

"Họ đòi bắt anh N. đi. Người mặc áo công an quật ngã anh N., còn người mặc quần áo trắng thì đánh, tát chị M.K.

Lát sau, một cán bộ Công an phường Đề Thám tới hiện trường, nhóm người kia vẫn đang ở đó. Công an phường Đề Thám chỉ làm việc với nhóm chúng tôi, còn 3 người kia thì bỏ đi", chủ tiệm cắt tóc kể tiếp.

Anh Đ.K thông tin thêm, ngay ngày hôm sau (29/4), nhóm người của vị bác sĩ kia đã liên hệ, quay lại gặp chị M.K và xin được giảng hòa ở trụ sở Công an phường Đề Thám.

''Trong cuộc nói chuyện xin được giảng hòa, vị Phó trưởng công an phường (áo trắng trong clip, có hành vi tát phụ nữ) và vị bác sĩ kia có nói ''hôm đó các chú đã uống rượu rồi nên mới như vậy'', sau đó xin lỗi chị M.K và anh N'', anh K. chia sẻ.

Chiều 3/5, nói về vụ việc này, Đại tá Vũ Hồng Quang, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cho biết: “Ngay sau khi biết thông tin về vụ việc, xác định người mặc quần áo trắng đánh chị M.K. là Phó trưởng công an phường Sông Bằng, cơ quan công an đã tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ này để xác minh làm rõ vụ việc. Cơ quan chức năng cũng chưa nhận được đơn tố cáo hay khiếu nại từ phía bị hại”.

Vụ nửa đêm gọi đi khám phụ khoa, đánh, bắt người: 'Các chú đã uống rượu rồi, xin giảng hòa' Trong cuộc nói chuyện xin được giảng hòa, Phó trưởng công an phường (áo trắng, có hành vi tát phụ nữ) và bác sĩ kia có nói ''hôm đó các chú đã uống rượu rồi nên mới như vậy'', sau đó xin lỗi người bị đánh và bị dọa bắt.

Sông Yên