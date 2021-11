Vụ nam thanh niên bị đâm xe bất tỉnh, dội nước sôi: Nạn nhân đã xuất viện còn đối tượng tâm thần đang ở nhà

Chiều nay (23/11), trao đổi với PV Infonet, một lãnh đạo UBND thị trấn Đắk Mil cho biết, sức khỏe nam thanh niên bị đâm xe máy, tạt nước sôi vào người đã ổn định và được xuất viện về nhà tại Đắk Lắk.

Thanh niên bị tấn công, tạt nước sôi vào người (Ảnh cắt từ clip)

Theo vị lãnh đạo này thì vụ việc thanh niên bị tấn công, tạt nước sôi xảy ra từ hôm 22/10. Ngay sau khi vụ việc xảy ra cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường để đưa nạn nhân đi cấp cứu. Hiện tại Công an huyện Đắk Mil đang thụ lý giải quyết vụ việc, còn đoạn clip lan truyền trên mạng là do người dân mới trích xuất ra và đăng lên cách đây 2 ngày.

"Hiện do dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên chưa thể đưa đối tượng tấn công đi bệnh viện tâm thần, người này đang được gia đình quản lý tại nhà. Quan điểm của địa phương là phải đưa vào viện chứ không thể để ở nhà lỡ xảy ra thêm trường hợp khác thì rất nguy hiểm", vị lãnh đạo thị trấn Đắk Mil khẳng định.

Trước đó, một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội thể hiện ông H.Q.D (trú tại thị trấn Đắk Mil) có tiền sử bệnh tâm thần đã tấn công một nam thanh niên đang đi bộ trên vỉa hè bằng cách lái xe máy đâm trực diện vào nạn nhân khiến thanh niên này bất tỉnh tại chổ.

Dù nạn nhân đã nằm một chỗ không còn phản ứng nhưng ông D. vẫn liên tục dẫm đạp, đá vào người thanh niên rồi chạy tới khu vực gần đó bê một nồi nước sôi hất thẳng vào người nạn nhân.

Sau khi xảy ra vụ việc, nạn nhân bị chấn thương và bỏng phần vai phải vào điều trị tại bệnh viện còn D. đã được gia đình bảo lãnh đưa về nhà.

Sông Cài