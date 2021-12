Cách ly 126 người ăn nhậu ở nhà hàng Monaza: Tìm ra 5 F0, phân loại F1 để cách ly

Liên quan đến việc có hơn 100 người ăn nhậu tại nhà hàng Monaza 194 Trần Duy Hưng (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị giữ lại cách ly lại nhà hàng từ đêm 8/12 để chờ kết quả xét nghiệm PCR, PV Infonet có cuộc trao đổi với bà Trịnh Thị Dung – Phó chủ tịch UBND quận Cầu Giấy. Bà Dung cho biết: Kết quả xét nghiệm PCR xác định có 5 trường hợp nhiễm Covid-19, lực lượng chức năng sẽ đưa đi điều trị tập trung”.

Nhà hàng Monaza 194 Trần Duy Hưng bị phong tỏa để xét nghiệm hơn 100 người ăn nhậu tại đây sau khi xác định có 5 F0.

“Những trường hợp F1, F2 khác, các cơ quan chức năng phân loại theo tầng (khách ăn nhậu tại nhiều tầng trong nhà hàng - PV) và những người liên quan đến F0 thì cho đi cách ly.

Trường hợp là F1, nếu đủ điều kiện cách ly tại nhà thì cho cách ly tại nhà, trường hợp không đủ điều kiện thì cho đi cách ly tập trung. Còn các trường hợp F2 và những người liên quan phải viết giấy cam kết cho theo dõi sức khỏe theo quy định", bà Dung thông tin thêm.

Cũng theo vị Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, đến lúc này, UBND quận đang yêu cầu cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc xem có dấu hiệu tội phạm hay không. Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ số lượng F0.

Khách vật vã mệt mỏi trong nhà hàng chờ xét nghiệm trong thời gian dài.

Cùng trao đổi với PV về vụ việc này, Trung tá Nguyễn Xuân Vương – Trưởng Công an phường Trung Hòa cho biết: “Công an phường đã điều động khoảng 20 cán bộ, chiến sĩ công an phường cùng các lực lượng chức năng túc trực 24/24 tại khu vực nhà hàng Monaza để đảm bảo công tác an ninh trật tự, cảnh báo người dân tránh lại gần khu vực này.

Đến trưa nay (10/12), việc xét nghiệm cho hơn 100 người này cơ bản đã hoàn tất”.

Trước đó, đêm 8/12, lực lượng chức năng phường Trung Hòa phát hiện nhà hàng Monaza 194 đường Trần Duy Hưng có biểu hiện hoạt động kinh doanh "chui" sau 21h.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 126 người đang tham gia ăn nhậu trong quán. Test nhanh với 126 người này phát hiện 4 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Công an túc trực 24/24 tại khu vực nhà hàng Monaza để đảm bảo công tác an ninh trật tự, cảnh báo người dân tránh lại gần khu vực này.

Báo cáo của lực lượng chức năng nêu rõ, cơ sở vi phạm trên do ông Nguyễn Chí T., sinh năm 1983, làm chủ; ngành nghề kinh doanh của cơ sở gồm karaoke, nhà hàng, cà phê. Trong đó tầng B1, tầng 1, 5, 6, 10, 11, 12 kinh doanh hàng ăn và cà phê; tầng 2 đến tầng 4 kinh doanh karaoke; tầng 7 đang sửa chữa để không; tầng 8 là bếp.

Trong năm 2021, Công an phường Trung Hòa đã 3 lần chủ động phát hiện, kiểm tra đối với vi phạm của cơ sở này. Cụ thể: Trong các ngày 17/5, 27/7, UBND quận Cầu Giấy xử phạt 15 triệu đồng cơ sở kinh doanh này với lỗi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng; 45 triệu đồng lỗi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống cộng, có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch Covid-19, không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người; không giao kết hợp đồng bằng văn bản đối với công việc có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên.

Lực lương y tế xét nghiệm những người liên quan đến F0 ở nhà hàng Monaza.

Mới đây, ngày 2/12, UBND quận Cầu Giấy xử phạt cơ sở này 20 triệu đồng lỗi không thực hiện quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng.

Sau lần phạt thứ 3, Công an phường Trung Hòa đã tham mưu cho UBND phường đề xuất Chủ tịch UBND quận nghiên cứu các quy định thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh đối với cơ sở trên vì nhiều lần vi phạm. Đồng thời, Công an phường báo cáo Công an quận Cầu Giấy để chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với đơn vị kiểm tra, phát hiện và xử lý khi cơ sở vi phạm.

Cơ sở kinh doanh Monaza đã từng bị Công an phường Trung Hòa đã lập biên bản rất nhiều lần. Trong những lần đó, để đối phó với lực lượng chức năng, chủ quán Monaza này còn cắt hết hệ thống camera của nhà hàng, đóng cửa khi thực khách và khách hàng đang ăn uống, hát hò.

Tiến Anh