Vụ đánh tài xế vì “giành khách” ở Quảng Nam: Nạn nhân từ chối giám định thương tích

Tài xế bị hành hung cho biết, nhóm người đánh mình đã xin lỗi và cùng là anh em lái xe với nhau nên anh sẽ tha thứ. Công an huyện Thăng Bình cũng không tiến hành khởi tố vụ án.

Ngày 1/3, Công an huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện sẽ không khởi tố vụ tài xế xe khách bị hành hung xảy ra trên Quốc lộ 1A.

Các đối tượng vác dao lên xe hành hung tài xế T.

Công an huyện này cho hay, cuối tuần trước, tài xế Đ.V.M.T. (SN 1989, quê ở Gia Lai) đã đến cơ quan công an làm việc và có đơn yêu cầu không khởi tố vụ án hình sự cũng như từ chối giám định thương tích. Tuy nhiên, 5 người hành hung tài xế T. sẽ bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự về hành vi sử dụng công cụ hỗ trợ mục đích để đánh nhau theo Nghị định 167.

Còn đền bù thiệt hại là phần dân sự, hai bên sẽ tự thỏa thuận với nhau và công an không can thiệp.

Các đối tượng liên tiếp đánh, đạp tài xế T.

Trao đổi PV, anh T. cho biết, trưa nay anh đã được xuất viện về nhà. “Tuần trước tôi đã làm việc với Công an huyện Thăng Bình và có đơn yêu cầu không khởi tố vụ án hình sự. Cũng là anh em chạy xe với nhau, mọi chuyện đã xảy ra rồi và những người đó cũng đã xin lỗi tôi nên tôi tha thứ hết…”, anh T. nói và cho biết thêm, hiện anh chưa thể chạy xe lại và đang ở nhà để nghỉ ngơi.

Như Infonet đã đưa tin, tối 20/2, trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Bình An, huyện Thăng Bình, xe khách mang biển số 81F chạy tuyến Gia Lai - Thanh Hóa xảy ra xô xát với xe khách biển số 43B chạy cùng chiều.

Cho rằng xe 81F đã “giành khách” của mình, nhóm người từ trên xe 43B mang dao và mã tấu lao lên xe đe dọa, liên tiếp đánh đấm, đạp tài xế T..

Những hành vi này của các đối tượng đã được camera trong xe khách 81F ghi lại.

5 đối tượng hành hung tài xế T. bị triệu tập.

Liên quan đến vụ việc này, Công an huyện Thăng Bình đã triệu tập 5 đối tượng cùng trú huyện Thăng Bình đến làm việc. Trong đó, 2 đối tượng được xác định là người cầm hung khí và liên quan trực tiếp đến việc hành hung tài xế T.

Tại cơ quan công an, các đối tượng cũng đã giao nộp hung khí cầm lên xe để hành hung nam tài xế.

Sơn Tùng