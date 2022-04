Vụ chủ tiệm thời trang bị sát hại: Nghi phạm uống thuốc chuột tự tử không thành

Sau khi bị bắt, bước đầu Phạm Thị Hà đã khai nhận về hành vi phạm tội của bản thân. Sau khi gây án, trong quá trình lẩn trốn, Hà đã sử dụng thuốc diệt chuột để tự tử nhưng không thành.

Chiều 12/4, trao đổi với PV Infonet, một lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã bắt đối tượng Phạm Thị Hà (SN 1984, trú tại tổ dân phố Cầu Thượng, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên) khi đối tượng đang lẩn trốn tại một khu nhà hoang thuộc thị trấn Nhã Nam.

Nghi phạm tại cơ quan công an (ảnh công an cung cấp).

Theo cơ quan công an, quá trình điều tra vụ án “Giết người” xảy ra ngày 11/4, tại thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã chủ trì, phối hợp Công an huyện Tân Yên và lực lượng Công an cơ sở phát động phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, tố giác tội phạm, đồng thời áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt nghi phạm.

Với tinh thần khẩn trương truy bắt nghi phạm về quy án, đến 10h20’ ngày 12/4, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp cùng các lực lượng nghiệp vụ đã bắt giữ thành công đối tượng Phạm Thị Hà khi đang lẩn trốn tại một khu nhà hoang thuộc thị trấn Nhã Nam.

Sau khi bị bắt, bước đầu Phạm Thị Hà đã khai nhận về hành vi phạm tội của bản thân. Sau khi gây án, trong quá trình lẩn trốn, Hà đã sử dụng thuốc diệt chuột để tự tử nhưng không thành.

Như vậy, sau 12 giờ đồng hồ kể từ khi vụ án xảy ra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã điều tra làm rõ và bắt giữ, xử lý đối tượng trước pháp luật, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự và tâm lý tư tưởng của nhân dân tại địa phương.

Trước đó, tối 11/4, Công an huyện Tân Yên nhận tin báo về một chủ cửa hàng quần áo tại tổ dân phố Cầu Thượng bị sát hại bằng hung khí. Lãnh đạo thị trấn Nhã Nam cho biết danh tính nạn nhân là D.T.T.M. (25 tuổi, người địa phương).

Sông Yên