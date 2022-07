Cháu bé bị đốt 2 chân: Người nhà khẳng định bé bị ép ăn trộm, hất xăng đốt

Vụ việc cháu bé 8 tuổi bị bỏng nặng do cháy xăng ở Đắk Lắk khiến dư luận đặc biệt quan tâm hiện vẫn có những thông tin cần làm rõ. Sức khỏe cháu bé cơ bản đã ổn định. Công an đã tạm giữ 1 nghi can để điều tra.

Theo Công an huyện Ea H’leo thông tin ban đầu, xuất phát từ lời khai của nghi can, đây là vụ tai nạn, do sự cố xăng từ xe máy thấm ra quần áo cháu bé, nghi can châm lửa để "dọa" nên mới dẫn tới cháy. Trong khi nạn nhân và người nhà khẳng định cháu bị la mắng, bị đánh và bị châm lửa đốt do từ chối đi ăn trộm mủ cao su.

Dù đã được đưa đến Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên để điều trị, sức khỏe hiện đã cơ bản ổn định nhưng cháu Y Ngách vẫn còn hoảng loạn khi được hỏi về việc bị đốt chân.

Cháu Y Ngách khẳng định chính Nay K Pák (SN 2003, trú buôn Bir, xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo) là người châm lửa đốt vào chân mình.

Theo lời kể của Y Ngách, vào tối hôm đó (11/7), Nay K Pák chở 3 cháu đến lô cao su, các cháu đòi về nhưng Nay K Pák không cho về, sau đó còn đánh cháu rất nhiều chỗ, rồi lấy xăng đốt ở chân.

Theo bà H’Bik Niê (SN 1973; bà ngoại của 2 cháu Y Ngách, Y Chơn và cũng là mẹ đẻ của cháu Y Tách 9 tuổi), sau khi vụ việc xảy ra, bà nghe kể, vào sáng 11/7, ba đứa trẻ đang vui chơi ở gần nhà thì bị Nay K Pák đánh và bắt đi theo sang buôn Bir, xã Ea Hiao.

Tại buôn Bir, Nay K Pák ăn nhậu với bạn bè còn 3 đứa trẻ không uống rượu bia mà chỉ uống nước ngọt.

Tới khuya 11/7, Nay K Pák mới chở 3 đứa trẻ về. Trên đường về, Nay K Pák ghé vào lô cao su bắt 3 đứa trẻ ăn trộm mủ cao su. Do các cháu không đồng ý, đòi về nên bị Pák đánh đập. Y Tách và Y Chơn chạy được, còn Y Ngách bị Pák bắt lại rồi dùng xăng đốt.

“Lúc cháu Y Ngách được đưa về nhà thì cháu ở trong tình trạng không mặc quần, chân bỏng nặng. Mấy đứa nó kể bị Pák bắt trộm mủ cao su nhưng mấy đứa không chịu, rồi Pák nó lấy xăng đốt thằng Ngách”, bà H'Bik nói.

Cháu Y Tách Niê (SN 2013, con của của bà H’Bik Niê) kể lại, khi Nay K Pák chở đến lô cao su, cả 3 cậu cháu bị Pák đánh đập, rồi Pák lấy xăng từ xe máy ra hất lên người Y Ngách, sau đó bật quẹt đốt. Thấy Y Ngách bị cháy, Pák đứng cười chứ không hề dập lửa cứu người.

Anh Nay Gơn (trú tại buôn Kri, xã Ea Sol, huyện Ea H’leo) là người đầu tiên phát hiện và đưa 3 cháu nhỏ Y Ngách, Y Tách, Y Chơn về nhà.

Anh Gơn thông tin, vào ngày 11/7, anh được một người bạn nhờ đi tìm chiếc xe máy bị Nay K Pák lấy đi (không hỏi mượn).

Đến khoảng 23h đêm hôm đó, khi đi qua một vườn cao su ở gần buôn thì phát hiện Nay K Pák và 3 đứa nhỏ bên đường. Lúc này, Pák không nói gì mà lên xe máy rời ngay khỏi hiện trường.

Sau đó, Nay Gơn phát hiện Y Ngách bị bỏng nặng 2 chân, anh liền chở 3 đứa trẻ về nhà. Y Ngách được đưa lên Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên để cấp cứu, chữa trị.

Trước đó, vào chiều 12/7, trên Cổng thông tin điện tử của Công an huyện Ea H’leo đã thông tin về vụ việc không như những gì mà các nạn nhân và người nhà kể lại như trên.

Theo thông tin từ cổng thông tin điện tử công an huyện Ea H’leo, bé Y Ngách bị cháy 2 chân là do “đùa giỡn” dẫn đến tai nạn ngã xe và xăng trong bình tràn ra, dính lên người nạn nhân. Nay K Pák chỉ lấy bật lửa doạ Y Ngách nhưng không may xăng bắt lửa và Y Ngách bị bỏng.

Công an huyện Ea H’leo đã tạm giữ hình sự đối tượng Nay K Pák để điều tra, làm rõ vụ việc.

