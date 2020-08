Truy nã ‘nữ quái’ chi 300 triệu thuê 'sát thủ' Hải Phòng lên Hà Nội giết người

Đối tượng bị truy nã Trần Thị Xuân Hương. (Ảnh: ANTĐ)

Theo tài liệu điều tra, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, Trần Thị Xuân Hương đã chi 300 triệu đồng thuê Phạm Tuấn Hải (SN 1985; trú tại Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng) để "cảnh cáo" anh M. (SN 1982, trú tại xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Nhận lời Hương, Hải rủ Tô Thanh Hiệp (SN 1988; trú tại Phạm Hữu Điều, Lê Chân, Hải Phòng) cùng hành động với hứa hẹn sẽ chi một nửa số tiền được thuê. Sau đó 2 đối tượng lên kế hoạch rất ranh ma để gây án và qua mặt cơ quan chức năng.

Khoảng 18h ngày 11/01/2020, sau khi anh M tập thể thao ở khu liên hiệp thể thao Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm) và vừa đi xe máy ra tới cổng, Hải và Hiệp đã dùng súng bắn 4 phát khiến anh M bị thương ở đầu và tay.

Vụ nổ súng khiến nhiều người giật mình chú ý. Anh M được người dân xung quanh phát hiện kịp thời đưa đi cấp cứu, may mắn không nguy hiểm đến tính mạng.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân, Công an huyện Gia Lâm đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ khẩn trương điều tra, xác minh. Ngày 15/1, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Phạm Tuấn Hải và Tô Thanh Hiệp.

Phạm Tuấn Hải và Tô Thanh Hiệp, hai đối tượng nổ súng bắn anh M theo 'hợp đồng' 300 triệu đồng.

Lời khai ban đầu của các đối tượng cho thấy, Phạm Tuấn Hải nhận được “hợp đồng” ra Hà Nội bắn chết người. Sau khi thỏa thuận được mức giá, Hải rủ Hiệp cùng làm và trang bị khẩu súng thể thao có tính năng sát thương cao rồi di chuyển về địa bàn huyện Gia Lâm.

Trước hôm gây án, 2 đối tượng mua bộ đồng phục “xe ôm” công nghệ để cải trang, rồi chờ sẵn trên tuyến đường mà anh M. thường đi chơi thể thao về buổi tối. Hải là người trực tiếp bắn 4 phát đạn hạ gục anh M. Sau đó các đối tượng điều khiển xe máy đeo biển số giả trốn về Hải Phòng.

Ngày 1/2/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lâm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 2 đối tượng Hải và Hiệp để điều tra về hành vi Giết người.

Qua lời khai của các đối tượng và các tài liệu thu thập được, ngày 7/2/2020, Công an huyện Gia Lâm đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Xuân Hương về tội “Giết người”” nhưng Hương đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 17/2/2020, Công an huyện Gia Lâm đã ra quyết định truy nã bị can đối với Trần Thị Xuân Hương.

Theo Công an TP Hà Nội, nếu phát hiện đối tượng Hương, đề nghị người dân báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP (số 7 Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng), Công an huyện Gia Lâm (Đội Cảnh sát hình sự; SĐT: 0936366246); Tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội.

Cơ quan Công an cũng yêu cầu đối tượng Hương ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

PV (tổng hợp)