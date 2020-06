Đắk Lắk: Hàng trăm công an truy bắt 2 nhóm đưa hung khí, bom xăng đi hỗn chiến

Đến 23h đêm 28/6, hàng trăm Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an TP Buôn Ma vẫn đang khẩn trương truy bắt các đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến vào chập tối cùng ngày.

Vào khoảng 19h tối 28/6, trên đường A Ma Sa (TP Buôn Ma Thuột) bỗng nhiên xuất hiện 2 nhóm thanh niên rất đông mang theo nhiều loại hung khí như: Dao, rựa, bom xăng rồi xông vào hỗn chiến.

Vụ việc đã gây náo loạn cả khu phố, người dân sinh sống 2 bên đường bị một phen hú vía, nhiều người phải đóng cửa không dám ra ngoài.

Theo người dân tại hiện trường, nhiều thanh niên mặc đồ đen, đội mũ bảo hiểm, mang theo dao rựa, bom xăng và có cả súng rượt đuổi nhau trên đường phố. Trận hỗn chiến làm ít nhất một người bị thương ở chân do bị rựa chém trúng.

Lực lượng CSGT chốt chặn một con hẻm vay bắt đối tượng. (Ảnh: CAND)

Nhận được tin báo, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ Công an TP Buôn Ma Thuột, Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh cùng Công an phường đã lập tức có mặt tại hiện trường.

Phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng vội vứt hung khí bỏ trốn. Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ hàng chục con dao, rựa cùng bom xăng.

Hung khí công an thu giữ được. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Theo Tuổi trẻ, tới khuya 28/6, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triệu tập một số thanh niên trong vụ việc để điều tra.

Công an xác định, do mâu thuẫn từ trước nên tối 28/6, Nguyễn Khoa (32 tuổi) kéo hơn 30 thanh niên mang theo dao, rựa, kéo đến nhà của Thái Phi Trung (29 tuổi, trú tại số 40 A Ma Sa, phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột) để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, Trung tập hợp khoảng 20 thanh niên sử dụng dao, rựa, chai thủy tinh đựng xăng "nghênh chiến" với nhóm của Nguyễn Khoa.

Lực lượng Công an tỉnh đang tập trung truy bắt các thanh niên liên quan để điều tra vụ việc, xử lý theo quy định của pháp luật.

PV (tổng hợp)