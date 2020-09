Trục lợi tại Dự án thủy lợi Đắk Rồ: Cần xử lý cả người nhận tiền không đúng thực tế

Một góc thủy lợi Đắk Rồ.

Theo điều tra của PV Infonet, vào cuối năm 2017, gia đình ông Ngô Doãn Thông (Chi cục phó Chi cục Thuế liên huyện Đắk Mil, Đắk Song; nguyên Phó Chi cục Thuế huyện Krông Nô) được phê duyệt đền bù hơn 1 tỉ đồng tiền đất, hoa màu nằm trong lòng hồ thủy lợi Đắk Rồ và được cho ứng 50% số tiền trên, tương đương 540 triệu đồng.

Người dân địa phương cho rằng đền bù của gia đình ông Thông không đúng với thực tế. Cơ quan chức năng đã rà soát lại và phát hiện số tiền gia đình ông Thông chỉ được nhận là 115 triệu đồng, thấp hơn gần 10 lần so với phê duyệt ban đầu. Sau đó, ông Thông đã trả lại hơn 400 triệu đồng đã nhận.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố 4 bị can về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” vì sai phạm trong công tác đền bù tại dự án này.

Liên quan vấn đề trục lợi thủy lợi Đắk Rồ, PV đã có cuộc trao đổi với luật sư Dương Lê Sơn (Đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk). Theo luật sư Sơn, trong vụ án thủy lợi Đắk Rồ, việc Công an tỉnh Đắk Nông khởi tố các cán bộ có sai phạm là đúng luật, kịp thời, hợp lòng dân.

Luật sư Dương Lê Sơn (Đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk).

Theo ông Sơn, việc thẩm định, đo đạc diện tích thực tế có quá nhiều sai phạm. Điều này dẫn đến việc phê duyệt bồi thường không đúng quy định, gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước. Cơ quan chức năng cần tập trung điều tra việc cố ý làm trái các quy định pháp luật của những cán bộ từ cấp xã đến cấp huyện; xem xét và làm rõ trách nhiệm của từng người để xử lý đúng quy định, tránh việc bỏ lọt tội phạm trong vụ án này.

Về trường hợp ông Ngô Doãn Thông được phê duyệt đền bù số tiền lớn gấp gần 10 lần thực tế, ông Sơn cho rằng: “Ông Thông là cán bộ, biết và hiểu rõ việc thẩm định đất của mình không đúng nhưng vẫn cố ý ký nhận tiền. Cơ quan chức năng cần xem xét vai trò, trách nhiệm của ông Thông để xử lý đúng quy định”.

Việc nhận tiền không đúng thực tế của ông Ngô Doãn Thông, ông Sơn cho rằng, ông Thông có dấu hiệu nhận tiền trái quy định vì mục đích trục lợi, đồng phạm với 4 cán bộ đã bị Công an Đắk Nông khởi tố điều tra.

Liên quan đến sai phạm sai phạm trong công tác đền bù tại dự án xây dựng hồ thủy lợi Đắk Rồ (xã Đắk Drô, huyện Krông Nô), Công an Đắk Nông đã bị khởi tố 4 cán bộ gồm; Nguyễn Cao Trí (nguyên Phó trưởng Phòng TN-MT huyện Krông Nô, hiện là Chủ tịch Hội nông dân xã Buôn Choah); Nguyễn Ngọc Hùng (cán bộ Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Krông Nô); Bùi Quốc Tuân (nguyên cán bộ hợp đồng Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Krông Nô, hiện đã nghỉ việc) và Doãn Đức Toàn (nguyên cán bộ địa chính xã Đắk Drô, hiện là cán bộ địa chính thị trấn Đắk Mâm).

Cả 4 bị can trên bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”.

Ngoài quyết định khởi tố, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cũng đề nghị UBND huyện Krông Nô đình chỉ công tác 3 tháng đối với các bị can Trí, Toàn và Hùng để phục vụ công tác điều tra.

Hải Dương