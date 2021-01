2 ngày đầu năm 2021, BĐBP phát hiện 364 người nhập cảnh trái phép

Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, ngày 2/1, lực lượng Biên phòng đã bắt quả tang 184 người nhập cảnh trái phép qua các đường mòn, lối mở khu vực biên giới.

Ảnh minh họa

Cụ thể, tại tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, lực lượng Biên phòng đã phát hiện 135 người nhập cảnh trái phép. Còn khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia, lực lượng chức năng bắt quả tang 49 người. Tất cả là người Việt Nam.

Trong ngày đầu năm 2021, BĐBP phát hiện 180 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép. Trong đó, 162 người từ Trung Quốc trở về và 18 người đi qua biên giới với Campuchia.

Tất cả những người nhập cảnh trái phép được đưa đi kiểm tra y tế, cách ly theo quy định và bị điều tra, xử lý theo pháp luật.

Trước đó, vào ngày 1/1, cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết đinh khởi tố 5 bị can liên quan đến đường dây “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” theo khoản 2 điều 348 Bộ luật Hình sự.

Theo đó, 5 bị can bị khởi tố gồm: Phan Phi Hùng (41 tuổi), Trương Chí Tài (29 tuổi), Lê Văn Dinh (tự Hiền, 30 tuổi), Phạm Thanh Hập (tự Hạp, 30 tuổi) và Trang Văn Út (31 tuổi, tất cả cùng ngụ huyện An Phú, An Giang).

Cơ quan Công an cho biết, Hùng là người móc nối với các đối tượng bên Campuchia để đưa nhóm bệnh nhân 1440, 1451, 1452, nhập cảnh phép vào Việt Nam, qua đường biên giới ở huyện An Phú.

“Các đối tượng Tài, Dinh, Hập, Út được xác định do bị can Hùng câu móc để chở người nhập cảnh trái phép qua đường biên thuộc huyện An Phú đi TP Châu Đốc và chở đến các địa điểm mà người vượt biên yêu cầu”, Công an tỉnh An Giang cho biết.

Cũng theo Công an An Giang, ngoài việc khởi tố 5 bị can nói trên, cơ quan An ninh điều tra đang mở rộng điều tra vụ án, bắt các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Cùng ngày, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”, liên quan đến bệnh nhân 1440.

Người mắc Covid-19 nhập cảnh trái phép cần bị xử lý hình sự Để đảm bảo tính răn đe đối với các hành vi đưa mầm bệnh Covid-19 vào Việt Nam, luật sư cho rằng, những đối tượng vi phạm cần phải bị xử lý hình sự ở mức hình phạt cao nhất.

Tân Trường