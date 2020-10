Trộm 2 điện thoại đắt tiền của người say rượu, nhóm 'đạo chích' bị khởi tố

Trên đường về nhà sau khi đi ăn đêm, nhìn thấy một người đàn ông say rượu ngủ gục ở cửa nhà, 3 đối tượng liền mò tới 'khám người' rồi trộm luôn 2 điện thoại đắt tiền hiệu Vertu và iPhone.

Ngày 23/10, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Văn Duy (35 tuổi, ) và Nguyễn Đình Tân (47 tuổi) để điều tra về tội trộm cắp tài sản. Bị can Trần Thượng Phẩm (60 tuổi) cũng bị khởi tố vì liên quan đến vụ trộm cắp nhưng cho tại ngoại.

Nhóm đối tượng trộm điện thoại của người say rượu vừa bị Công an quận Ba Đình khởi tố.

Theo cơ quan công an, vào khoảng 4h ngày 7/9, ba người đàn ông trên đi ăn đêm từ phố Đê La Thành về nhà. Khi tới ngõ 140 phố Giảng Võ (quận Ba Đình, Hà Nội), Tân phát hiện người đàn ông say rượu, nằm ngủ trước cửa nhà.

Thấy vậy, Tân bảo Duy vòng xe quay lại để kiểm tra, nếu có tài sản thì trộm cắp. Sau đó, Tân tiếp cận người đàn ông say rượu, phát hiện gần đầu anh này có chiếc 2 chiếc điện thoại đắt tiền (iPhone 11 và Vertu).

Thấy vậy, Tân nhanh tay trộm luôn 2 chiếc điện thoại của nạn nhân rồi bỏ đi cùng đồng bọn. Cả nhóm bàn nhau để Tân cầm tài sản trộm được để tiêu thụ.

Đến khoảng 10h cùng ngày, Tân mang chiếc điện thoại iPhone 11 bán được 13 triệu đồng. Phẩm và Duy được chia mỗi người 1 triệu đồng. Riêng chiếc điện thoại Vertu, Tân nói sẽ bán và chia tiền sau.

Sau khi vụ án xảy ra, tiến hành điều tra, qua truy xét, ngày 9/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình đã triệu tập Trần Thượng Phẩm, Nguyễn Văn Duy và Trần Hồng Anh về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lực lượng chức năng cũng đã thu hồi tang vật vụ trộm.

Cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý các đối tượng.

Sông Yên