Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Nghệ An: 1 nạn nhân tử vong, 2 người nguy kịch

Liên quan đến vụ tai nạn lao động tại công trình xây dựng Sở Tài chính Nghệ An xảy ra chiều 2/1, mặc dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng 1 nạn nhân đã tử vong, 2 người tình trạng quá nặng được trả về cho gia đình.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng.

Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn lao động nghiêm trọng tại công trình xây dựng Sở Tài chính Nghệ An.

Theo công bố, các nạn nhân gồm: Trần Văn Tư (SN 1971), Phan Xuân Duẩn (SN 1977), Phan Xuân Phúc (SN 1976), Phan Xuân Hải (SN 1973), Nguyễn Hữu Bình (SN 1969), cùng trú tại xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu (Nghệ An).

Đặng Thị Lương (SN 1968), Trần Thị Thuỷ (SN 1986), Đặng Minh Cung (SN 1958, đã tử vong), cùng trú tại xã Nhân Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) và Võ Văn Phương (SN 1976) trú tại xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương (Nghệ An).

Các nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An.

Trong số các nạn nhân, có 03 nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An đều trong tình trạng nguy kịch, trong đó có 2 nạn nhân được chuyển thẳng từ hiện trường tai nạn đến bệnh viện nhưng do bị thương quá nặng nên gia đình đã xin đưa về nhà, 01 nạn nhân còn lại được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa 115 sang, mặc dù đã được cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi.

Hiện tại có 8 nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An đều trong tình trạng nguy kịch, một số trường hợp gãy xương đùi, bể xương gót, chấn thương bụng kín... Hiện nay, bệnh viện đã phẫu thuật cho 2 bệnh nhân, các bệnh nhân khác đều được cấp cứu. Trong đêm nay, bệnh viện tiếp tục phẫu thuật cứu trị cho những bệnh nhân còn lại.

Các nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An.

Như đã đưa tin, vào khoảng 13h30’ ngày 2/1, tại công trình xây dựng trụ sở mới của Sở Tài chính Nghệ An trên Đại lộ V. Lê Nin, thuộc phường Hưng Phúc, TP Vinh (Nghệ An) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng (đứt thang cáp vận thăng công trình).

Nhận được thông tin, Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 Nghệ An đã bố trí 10 xe cứu thương với nhân viên y tế và trang thiết bị cần thiết đến ngay tại hiện trường.

Sau khi được đưa vào bệnh viện, các nạn nhân bị đa chấn thương được băng bó, cầm máu, cố định bằng nẹp, trước khi nhân viên Y tế đưa bệnh nhân đi chụp phim, siêu âm và xét nghiệm máu…

Được biết, Công trình xây dựng trụ sở do Sở Tài chính Nghệ An làm chủ đầu tư; đơn vị thị công là Công ty cổ phần cơ giới và xây lắp 171; đơn vị tư vấn giám sát là Viện quy hoạch kiến trúc xây dựng Nghệ An.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bảo Trâm