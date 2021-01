Thanh Hóa: Xử phạt đối tượng phát video lên mạng xã hội vu khống lực lượng công an

Phạm Thanh Tùng (áo trắng) tại cơ quan Công an.

Vào chiều 20/1, Phạm Thanh Tùng (SN 1998, trú xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) điều khiển xe máy mang BKS 36K5-118.68 không đội mũ bảo hiểm, xe lại không có gương chiếu hậu, Công an xã Minh Sơn đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện, yêu cầu Tùng cho kiểm tra giấy tờ, nhưng Tùng không những không chấp hành mà còn lấy máy điện thoại di động quay video, phát trực tiếp trên mạng xã hội Facebook vu khống lực lượng Công an xã Minh Sơn ăn trộm xe của Tùng.

Chỉ đến khi đội An ninh Công an huyện Ngọc Lặc đến lập biên bản vi phạm thì Tùng mới dừng việc phát video lên mạng xã hội.

Với hành vi đăng tải, chia sẻ video, hình ảnh để vu khống, xúc phạm danh dự, làm ảnh hưởng uy tín lực lượng Công an... vi phạm Điểm G, Khoản 3, Điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 21/1, Đội An ninh Công an huyện Ngọc Lặc đã đề xuất lãnh đạo Công an huyện ra quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối với Phạm Thanh Tùng.

Trần Nghị