Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân đuối nước khi tắm kênh ở Thanh Hóa

Thi thể nạn nhân được tìm thấy vào chiều 13/8.

Sáng 14/8, ông Lê Xuân Lượng, Chủ tịch UBND xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) cho biết Cơ quan chức năng cùng người dân đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân đuối nước khi tắm kênh Bắc qua địa bàn xã và bàn giao cho gia đình an táng theo phong tục địa phương.

Theo ông Lượng, khoảng 16h chiều 13/8, sau một ngày huy động hàng trăm dân quân địa phương, Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an địa phương và nhân dân giăng lưới, dùng các phương tiện tìm kiếm dọc kênh Bắc thì đã tìm thấy thi thể Lữ Quốc K (SN 2009) cách hiện trường nơi xảy ra sự việc khoảng 200m về phía hạ lưu.

Tiếp đó, đến gần 23h cùng ngày, sau hơn 1 ngày nỗ lực tìm kiếm thi thể Lê Khắc M (SN 2001) cũng được tìm thấy cách hiện trường nơi xảy ra sự việc khoảng 600m.

Lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm các nạn nhân.

Trước đó, như Infonet đã thông tin, vào chiều ngày 12/8 khi M và K (trú xã Thiệu Chính, huyện Thiệu Hóa) đang tắm kênh Bắc đoạn chảy qua xã Minh Tâm thì không may bị nước chảy xiết cuốn trôi.

Lúc này có người dân đi qua phát hiện sự việc và tri hô người dân ứng cứu, đồng thời báo sự việc với Công an xã Minh Tâm. Nhận được tin báo, Thiếu tá Hoàng Mạnh Tiến, Phó Trưởng Công an xã Minh Tâm đã nhanh chóng tới hiện trường lao xuống dòng nước để ứng cứu người bị nạn nhưng do nước kênh chảy xiết nên các nạn nhân bị nước cuốn trôi mất tích.

