Cà Mau: Người dân nhà mặt đường 'mặc áo mưa' quây nhà chống bụi

Chị Phương Uyên, một người dân có nhà ở mặt đường Nguyễn Trãi (TP Cà Mau) cho biết, mấy tháng nay, chị cũng giống như nhiều hộ dân sinh sống ở hai bên tuyến đường phải chịu cảnh sống giữa bụi mù mịt.

Con đường hư hỏng đã lâu, bụi mù mịt cả ngày lẫn đêm. (Ảnh: Người dân cung cấp)

“Đường này đang ô nhiễm bụi khủng khiếp, bụi đến mức nhà nào hai bên đường cũng phải che nilon phủ kín, ngộp muốn xỉu hết rồi. Chúng tôi cũng kiến nghị nhiều mà không thấy chính quyền có phương án giải quyết. Cứ tình trạng này thì trẻ con và người già sống ở đây chắc bị viêm phổi hết”, chị Phương Uyên bày tỏ lo ngại.

Người dân sinh sống ở hai bên đường Nguyễn Trãi (TP Cà Mau) phải che nilon quây kín mặt tiền, đóng chặt các cửa để ngăn bụi bay vào nhà.

Vừa là công dân sinh sống ở đây, cũng là đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau, ông Thái Trường Giang cho biết: Đây là một đoạn đường trên tuyến Quốc lộ 63 qua nội đô TP Cà Mau, việc sửa chữa đoạn đường này do Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) thực hiện.

Theo chia sẻ của ông Thái Trường Giang, địa phương cũng đã kiến nghị tới Bộ GTVT nhiều lần “nhưng không thấy phản hồi hay động tĩnh gì” nhằm khắc phục tình trạng bụi mù mịt ở đây.

UBND TP Cà Mau phải tưới nước trên đường Nguyễn Trãi hàng ngày nhưng không cải thiện được nhiều tình trạng bụi. (Ảnh: Người dân cung cấp)

“Không tiến hành sửa đường cho sạch đẹp, Tổng Cục đường bộ lại rải thêm đá xô bồ mà không có bất kỳ chất bám dính nào. Việc làm này khiến bụi càng thêm bụi. Hiện UBND TP Cà Mau phải phân công người đi tưới nước hàng ngày để cải thiện tình trạng. Làm như vậy tốn thêm kinh phí mà không hề có tác dụng, vậy mà người của Bộ GTVT vẫn thực hiện, thật khó hiểu", đại biểu Thái Trường Giang bày tỏ bức xúc.

Ông Giang cho biết thêm, năm 2021, theo đúng lộ trình, Bộ GTVT sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 - bao gạt mặt đường, láng nhựa. Vì thế, ông Giang tiếp tục kiến nghị Bộ GTVT sớm thực hiện sửa chữa đoạn đường để đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh cho người dân được đón Tết Nguyên đán sắp tới được trọn vẹn.

Việc đơn vị thi công sửa đường chỉ rải đá mà không có chất kết dính gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và sự an toàn của người dân sinh sống hai bên đường cũng như người tham gia giao thông suốt 3 tháng nay.

Được biết, ngày 23/12/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, ông Lâm Văn Bỉ cũng đã có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị việc đảm bảo giao thông Quốc lộ 63 đoạn qua nội ô TP Cà Mau (đường Nguyễn Trãi).

Văn bản nêu: "Hiện nay, được biết Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang triển khai thủ tục sửa chữa, khắc phục Quốc lộ 63 qua nội ô TP Cà Mau đã xuống cấp nghiêm trọng thời gian qua, đơn vị quản lý có xử lý khắc phục tạm nhưng chất lượng mặt đường rất xấu, bong bật, phát tán nhiều bụi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông và vệ sinh môi trường khu vực nội TP Cà Mau; trong khi việc xử lý triệt để trong bước 2 nội dung trên dự kiến thực hiện trong năm 2021. Do đó, UBND tỉnh Cà Mau đề nghị Bộ Giao thông Vận tải quan tâm chỉ đạo khẩn trương thực hiện việc đảm bảo giao thông Quốc lộ 63 đoạn qua nội ô TP Cà Mau (bao gạt mặt đường, thi công lớp phủ bằng kết cấu láng nhựa (hoặc bê tông nhựa), nhằm đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trên đoạn tuyến, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán năm 2021".

Mặt đường rất xấu, bong bật, hư hỏng chi chít.

Nhiều nhà mặt đường quây kín nilon chắn bụi, cuộc sống sinh hoạt và hoạt động kinh doanh buôn bán bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

N. Huyền