Sau hỗn chiến, 2 người đi xe máy nghi bị ô tô tông tử vong

Ngày 15/5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng phối hợp Công an quận Lê Chân và cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi để điều tra nghi án dùng ô tô tông khiến 2 người đi xe máy tử vong.

Hiện trường vụ 2 người đi xe máy nghi bị xe ô tô truy đuổi, tông tử vong

Theo đó, khoảng 3 giờ 30 phút sáng 15/5, tại khu vực ngõ 288 đường Thiên Lôi (phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân) xảy ra vụ một nhóm đi xe ô tô Mazda CX5 truy đuổi, va chạm với xe xe máy Air Blade BKS 15B3-234xx khiến hai người đi xe máy bị văng ra đường sau đó tử vong.

Hai nạn nhân đi xe máy tử vong được xác định là NĐK (20 tuổi, quận Hải An), NTT (16 tuổi, trú quận Ngô Quyền).

Theo điều tra ban đầu, trước đó, giữa nhóm nạn nhân đi xe máy và nhóm đi xe ô tô đã có mâu thuẫn tại khu vực đầu ngõ 261 Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân). Giữa hai bên đã sử dụng dao kiếm hỗn chiến.

Sau đó, các nạn nhân NĐK và NTT lên xe máy Air Blade bỏ chạy về hướng đường Thiên Lôi. Nhóm đối thủ cũng điều khiển xe ô tô Mazda CX5 BKS 15A-525xx truy đuổi.

Tại hiện trường, công an thu giữ nhieuf hung khí là dao kiếm, mã tấu

Khi tới khu vực ngõ 288 đường Thiên Lôi, chiếc xe ô tô Mazda CX5 đuổi kịp xe máy Air Blade. Sau đó giữa 2 xe đã va chạm, xe máy đổ xuống đường, 2 người trên xe máy cũng bị ngã văng ra đường trọng thương.

Nhóm đi xe ô tô đã đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng 2 người đã tử vong. Sau đó người điều khiển xe ô tô mang chiếc xe ô tô tới để tại bãi để xe ở 1 siêu thị rồi bỏ trốn.

Công an TP Hải Phòng phối hợp Công an quận Lê Chân đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nghi án dùng ô tô tông chết người. Tại hiện trường, ngoài chiếc xe máy hư hỏng, công an thu giữ được một số dao kiếm, mã tấu.

Công an đã đưa chiếc xe ô tô tông xe máy về trụ sở, đồng thời, triệu tập một số người liên quan tới vụ hỗn chiến, truy đuổi dẫn tới chết người phục vụ điều tra.

Theo plo.vn