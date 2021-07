Rủ nhau vào rừng đánh bạc xuyên đêm, 5 đối tượng bị khởi tố

22h, Nguyễn Văn Hồng dẫn 4 người cùng huyện Kỳ Anh vào trang trại nhà ông Lê Đức Hồng ở sâu trong rừng tổ chức chơi bài liêng. Tới 1h sáng, khi các đối tượng đang say sưa sát phạt thì bị Công an huyện bắt quả tang.

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ngày 02/7, Công an huyện Kỳ Anh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội đánh bạc.

Các đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Kỳ Anh)

Trước đó, vào khoảng 1h00 ngày 27/6/2021, tại một trang trại trong rừng sâu của ông Lê Đức Hồng (SN 1970, trú thôn Minh Tân, xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh), Công an huyện bắt quả tang 5 đối tượng đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh bài liêng.

Danh tính các đối tượng tham gia đánh bạc trái phép đều có hộ khẩu thường trú tại địa bàn huyện này gồm: Nguyễn Văn Hồng (SN 1975), Trần Đức Mỹ (SN 1988), Nguyễn Minh Phúc (SN 1964), cùng trú tại xã Lâm Hợp; Nguyễn Tiến Dũng (SN 1972, trú tại xã Kỳ Thượng) và Lê Đình Thạch (SN 1971, trú tại xã Kỳ Tân).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ số tiền 29.200.000 đồng, 1 bộ bài, 5 xe máy, 5 điện thoại di động, cùng một số tang vật có liên quan.

Các đối tượng khai nhận tại quan điều tra, vào khoảng 19h30 ngày 26/6, cả nhóm thống nhất rủ nhau đến trang trại của ông Lê Đức Hồng trong rừng sâu để đánh bạc.

Đến khoảng 22h cùng ngày, Nguyễn Văn Hồng mua bài và dẫn cả nhóm vào trại đánh bạc, mỗi ván ít nhất là 250.000 đồng. Khi các đối tượng đang say sưa sát phạt thì bị cơ quan Công an phát hiện, bắt quả tang.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Dương Cầm