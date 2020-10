Quảng Nam: Khởi tố kẻ sát hại cô gái 18 tuổi trong cơn 'ngáo đá'

Sáng 20/10, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Thanh Tâm (22 tuổi, ngụ xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) về hành vi giết người.

Theo điều tra, tối 28/9, Tâm đã cùng chị V.T.H. (18 tuổi, trú xã Tam Thành, huyện Phú Ninh) về nhà của mình ở xã Tam Lộc. Tâm lấy ma túy ra sử dụng, còn chị H. ngồi bên.

Trong cơn “phê” ma túy, Tâm bị ảo giác nên lao vào bóp và siết cổ chị H. tử vong. Sau khi gây án, anh ta lấy bạt phủ lên người chị H. rồi đóng cửa nhà bỏ đi.

Đối tượng Tâm (ảnh nhỏ) và hiện trường nơi xảy ra vụ án.

Ngày hôm sau, Tâm tỉnh táo và nhớ lại hành vi của mình nên bỏ trốn vào nhà mẹ ruột ở huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Qua công tác vận động, Tâm sau đó đã đến công an đầu thú.

Như đã đưa tin, khoảng 14h chiều 8/10, ông Phan Hoàng Th. (cha của Tâm, trú xã Tam Phước, huyện Phú Ninh) mở cửa nhà mình ở xã Tam Lộc thì tá hỏa phát hiện thi thể chị H. đang phân hủy nặng.

Các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Nam, Công an huyện Phú Ninh cùng Viện kiểm sát nhanh chóng có mặt, tổ chức khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ. Quá trình truy xét, công an xác định Tâm chính là nghi phạm của vụ án nên vận động đối tượng ra đầu thú.

Được biết, gia đình ông Th. có 2 ngôi nhà, căn nhà ở xã Tam Lộc không còn ở hơn một tháng nay. Chiều cùng ngày, ông Th. về ngôi nhà này mở cửa thì hoảng hồn phát hiện vụ việc.

Sơn Tùng