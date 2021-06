Nghệ An: Nhà 3 tầng bốc cháy dữ dội, ít nhất 6 người tử vong

Trong đêm tối, căn nhà 3 tầng bốc cháy dữ dội tại TP Vinh (Nghệ An). Vụ hỏa hoạn khiến ít nhất 6 người thiệt mạng.

Vụ cháy kinh hoàng xảy ra lúc nửa đêm khiến ít nhất 6 người thiệt mạng.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 0h ngày 15/6 tại phòng trà Fill, số 146 đường Đinh Công Tráng, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Phát hiện ngọn lửa, người dân xung quanh chạy đến ứng cứu nhưng bất lực do các cửa cuốn của tòa nhà đóng kín.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&TKCN, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến dập lửa. Nhưng do nhà thiết kế bằng vật liệu dễ cháy nên lửa bùng phát dữ dội từ tầng 1 lên tầng 2.

Hiện trường vụ cháy kinh hoàng.

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ chữa cháy, ngọn lửa đã được khống chế. Tuy nhiên, đã có ít nhất 6 người thiệt mạng, gồm 4 người trong gia đình chủ phòng trà và 2 nhân viên. Trong số này có phụ nữ đang mang thai.

Được biết, đây là căn nhà 3 tầng, gồm tầng 1 là phòng trà nhưng đang đóng cửa để chống dịch. Tầng 2 là phòng nghỉ nhân viên, tầng 3 không sử dụng. Ngôi nhà này không có cửa thoát hiểm. Khi xảy ra cháy, ngôi nhà mất điện nên không thể mở được cửa cuốn. Đây có thể là nguyên nhân những người ở trong nhà không thoát được ra ngoài.

Chủ phòng trà là anh Nguyễn Trọng Học. Vào thời điểm xảy ra cháy, có 6 người ở tại đây, gồm 4 người trong gia đình chủ phòng trà và 2 nhân viên.

Hiện, các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đang tiến hành công tác khám nghiệm để điều tra, làm rõ vụ việc.

Phong tỏa hiện trường để điều tra. (Ảnh: Báo Nghệ An)

Phòng trà gồm nhiều vật dụng dễ cháy nên khi phát lửa rất khó khống chế. (Ảnh: Báo Nghệ An)

Toàn bộ nội thất trong phòng trà bị thiêu rụi hoàn toàn.(Ảnh: Báo Nghệ An)

Bảo Trâm