Phóng sự sốc về ổ mại dâm online 'núp bóng' sau các app livestream: Các cô gái Việt khoe thân, chat sex và sẵn sàng 'mây mưa' trực tiếp

icon

Sáng 28/8, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Công an huyện Hương Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Mạnh Phúc về tội cố ý gây thương tích.