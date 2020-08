Phó Chủ tịch phường là F1 vẫn tổ chức sinh nhật trong khu cách ly

Trong quá trình cách ly tại Trung tâm Y tế TP Đông Hà, một Phó Chủ tịch UBND phường ở tỉnh Quảng Trị đang thuộc diện F1 đã tổ chức sinh nhật ngay trong khu cách ly với sự có mặt của vợ là bệnh nhân Covid-19 thứ 904 (BN904).

Ngày 19/8, Trung tâm Y tế TP Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) đã có báo cáo việc chấp hành quy định về giãn cách khu cách ly y tế đối với trường hợp này.

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 15/8, có người biết ngày sinh nhật ông C nên đã mua bánh kem gửi vào khu cách ly Trung tâm Y tế Đông Hà. Khoảng 20h cùng ngày, ông C gọi vợ (là BN904, được Bộ Y tế công bố trong bản tin lúc 18h ngày 13/8) qua phòng mình để tổ chức sinh nhật. Vợ ông C (BN904) đã đến dự, chụp ảnh, ghi hình để lưu giữ kỷ niệm.

Sau đó, BN904 lấy ít trái cây và về phòng ngồi ăn 1 mình. Khi qua phòng ông C., BN904 chủ động ngồi tránh xa và đeo khẩu trang, chỉ khi chụp hình thì mới tới gần với gia đình. Con của ông C lấy máy điện thoại và đăng các hình ảnh buổi sinh nhật lên Facebook.

Sau khi biết sự việc, bác sĩ phụ trách khu cách ly đã trực tiếp gặp ông C để yêu cầu thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo đúng quy định và yêu cầu gỡ hình đã đăng trên mạng xã hội, không làm ảnh hưởng xấu đến dư luận cũng như công tác phòng, chống dịch bệnh.

Được biết, gia đình ông C được đưa vào cách ly tập trung tại khu cách ly Trung tâm Y tế TP Đông Hà sau khi phát hiện là F1 của bệnh nhân 750.

Ngày 13/8, vợ ông C là BN904 được cán bộ trực khu cách ly bố trí ở phòng riêng biệt với gia đình, 4 thành viên còn lại có kết quả âm tính.

Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà ghi nhận thời gian tiếp xúc cuối của gia đình ông C với BN904 là 19h33 ngày 16/8 và bắt đầu cách ly lại 14 ngày kể từ thời gian ghi nhận.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế TP Đông Hà cho biết: “Nguyên tắc giãn cách ở trong trung tâm là mặc dù đối tượng mắc Covid-19 đã được cách ly đặc biệt rồi, tuy nhiên, những người còn lại cũng phải giãn cách, phải mang khẩu trang thường xuyên, rửa tay thường xuyên và đảm bảo khoảng cách. Anh này có tổ chức sinh nhật, chụp hình đăng mạng xã hội, chúng tôi phát hiện ra được, y tế đã can thiệp ngay. Việc làm này không nên, làm khó khăn cho chúng tôi trong công tác điều trị và chăm sóc bệnh nhân".

