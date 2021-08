Phát hiện 2 người hàng xóm gần nhà tử vong bất thường

Chiều 11/8, Công an tỉnh Phú Thọ đang tiến hành điều tra vụ việc 2 người tử vong bất thường tại xã Văn Lang, huyện Hạ Hòa.

Trao đổi với với PV Infonet, lãnh đạo UBND xã Văn Lang cho biết, vào khoảng 9h30’ cùng ngày, chính quyền địa phương nhận trình báo của người dân về việc phát hiện có 2 người chết trong một ngôi nhà ở khu 3.

Khu vực hiện trường xảy ra vụ việc.

Khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã khẩn trương điều động lực lượng công an đến kiểm tra, phong tỏa hiện trường, đồng thời báo tin đến Công an huyện và Công an tỉnh để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo lãnh đạo UBND Xã Văn Lang, tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện bà Lê Thị Hạnh và ông Đào Đức Dũng (cùng 45 tuổi) đã tử vong trong nhà bà Hạnh.

Hiện tại, Công an huyện Hạ Hòa cùng Công an tỉnh Phú Thọ đã phong tỏa ngôi nhà, tổ chức khám nghiệm tử thi.

“Chính quyền địa phương chỉ mới biết thông tin có 2 người chết, chưa rõ đây có phải vụ án mạng hay không. Cơ quan công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc”.

Cũng theo vị lãnh đạo UBND xã Văn Lang, bà Hạnh và ông Dũng là hàng xóm gần nhà nhau; quá trình sinh sống tại địa phương, hai người này không có dấu hiệu gì bất thường.

Lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Sông Yên