'Nữ quái' 64 tuổi mới ra tù về tội mua bán ma túy lại 'ngựa quen đường cũ'

Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn An và Đào Nhật Vũ cùng trú tại xã An Dũng về tội cố ý gây thương tích.