Triệu Quân Sự bị bắt cách trại giam gần 30km

Lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng trốn trại đặc biệt nguy hiểm Triệu Quân Sự khi đang lẩn trốn ở khu vực rừng cách trại giam gần 30km.

Ngày 1/6, một lãnh đạo Công an huyện Hà Trung (tỉnh Thanh Hóa) thông tin, lực lượng chức năng đã bắt được tù nhân vượt ngục Triệu Quân Sự trên địa bàn xã Yên Dương, huyện Hà Trung, cách trại giam T974 gần 30km.

“Lực lượng công an xã Yên Dương, huyện Hà Trung bắt được Sự trong quá trình đi tuần tra, kiểm soát theo chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa”, lãnh đạo Công an huyện Hà Trung thông tin.

Triệu Quân Sự (áo xanh) sau khi bị bắt.

Cũng theo vị lãnh đạo Công an huyện Hà Trung, tổ tuần tra của công an xã Yên Dương phát hiện Sự khi đối tượng đang trên đường tìm cách lẩn trốn sau khi vượt ngục.

Trước đó, vào tối 31/5, lực lượng chức năng đã phát đi thông báo khẩn, cảnh báo về việc tù nhân Triệu Quân Sự trốn trại.

Triệu Quân Sự là người Nùng, quê ở xóm Bản Luông, xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Sự từng là bộ đội, cấp bậc binh nhì. Tuy nhiên, trong thời gian phục vụ quân đội, Sự thường xuyên đào ngũ.

Năm 2012, Sự sát hại chủ quán cafe ở Hà Nội để cướp tài sản. Đến năm 2013, khi đưa ra xét xử, Sự bị Tòa án Quân khu 1 tuyên án chung thân về các tội: Giết người, cướp tài sản và đào ngũ.

Cuối năm 2015, khi chấp hành án phạt ở Quảng Ngãi, Sự đã vượt ngục. Sau khi bị bắt, năm 2016, Sự bị tuyên phạt 3 năm tù về tội Trốn khỏi giam và 3 năm tù tội Trộm cắp tài sản. Tổng hình phạt tù là chung thân.

Tháng 6/2020, Sự tiếp tục trốn trại khi đang thụ án tại Quảng Ngãi và bị bắt sau 15 ngày bỏ trốn. Sau đó, Sự bị phạt 3 năm tù về tội Trốn khỏi nơi giam và 3 năm Trộm cắp tài sản, hình phạt chung cho cả 2 tội là 6 năm tù. Tổng hợp hình phạt, Triệu Quân Sự phải thi hành án chung thân.

