Một đêm trộm gần chục xe máy, 2 anh em tra 'xộ khám' cùng 3 đối tượng tiêu thụ xe gian

Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, hôm nay (23/12) cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Khắc Kiên (SN 1978 ở huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng - có 2 tiền án về tội trộm căp tài sản); Phạm Văn Hoàng (SN 2000 ở Tiên Lãng, TP Hải Phòng); Phạm Văn Nam (SN 1965 ở huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình) và Nguyễn Đức Quang (SN 1977 ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội - 2 tiền án về tội chứa chấp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có); Nguyễn Văn Thế (sinh năm 1990 ở huyện Quế Võ, Bắc Ninh) về tội trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tang vật vụ án.

Theo tài liệu điều tra, từ đầu năm 2020, lợi dụng lúc vợ về quê sinh nở, Phạm Khắc Kiên cùng em vợ là Phạm Văn Hoàng rủ nhau lượn lờ quanh khu vực quận Tây Hồ, “tăm tia” nhà nào có sơ hở dùng kìm thuỷ lực mở khoá và trộm cắp.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ tháng 11/2021 đến khi bị bắt đầu tháng 12/2021, cả 2 đã gây ra 3 vụ trộm lớn, tài sản lên tới hàng chục xe máy và nhiều tài sản có giá trị khác. Có những vụ, trong 1 đêm 2 anh em Kiên và Hoàng trộm cắp được gần 10 xe máy. Số xe máy trên cả 2 mang về nhà trọ tráo biển kiểm soát rồi đem đi tiêu thụ tại Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Bình.

Điển hình, từ 2h đến 4h ngày 1/11, 2 anh em Kiên và Hoàng đã dùng kìm thuỷ lực mở khoá nhà 19-21 ngách 1/1 An Dương Vương (phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội) lấy trộm 6 chiếc xe máy mang về nhà trọ, tráo biển kiểm soát đem đi tiêu thụ; Từ 1h30 đến 4h30 sáng 7/11, cả hai thay nhau lấy trộm 5 chiếc xe máy tại ngõ 68 phố Từ Hoa, phường Quảng An, quận Tây Hồ (Hà Nội); Từ 2h20 đến 4h20 ngày 30-11, với thủ đoạn tương tự, Kiên và Hoàng mở khoá nhà 18 ngõ 142 Âu Cơ, phường Từ Liên, quận Tây Hồ (Hà Nội) phát hiện có gần 10 xe máy. Trong lúc lấy được 5 chiếc xe về nhà trọ thì trời sáng nên cả 2 bỏ lại số tài sản trên…. Ngoài ra trong quá trình lấy trộm xe máy thấy người dân để tài sản tivi và nhiều đồ vật có giá trị khác, Kiên và Hoàng cũng “tranh thủ” bê về đem đi tiêu thụ.

Các đối tượng bị khởi tố trong vụ án.

Sau mỗi “phi vụ” lấy trộm được xe, Kiên và Hoàng trực tiếp mang xe đi tiêu thụ cho các đối tượng Phạm Văn Nam, Nguyễn Đức Quang và Nguyễn Văn Thế.

Công an quận Tây Hồ xác định, tổng số thiệt hại do các vụ việc anh em Kiên và Hoàng gây ra lên đến hàng trăm triệu đồng. Hiện Công an quận Tây Hồ đã thu hồi được 13 phương tiện do Kiên và Hoàng trộm cắp được.

Vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Theo vov.vn