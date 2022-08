Bắt nhóm cướp nhí chém người cướp tài sản tại Hà Đông

Chiều 10/8, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết qua phối hợp cùng Công an thành phố Hà Nội đã điều tra, làm rõ vụ cướp tài sản manh động tại địa bàn phường Vạn Phúc.

Theo cơ quan công an, quá trình điều tra sơ bộ xác định vụ án trên là do một nhóm đối tượng gây ra với phương thức, thủ đoạn hoạt động gây án hết sức manh động.

Hình ảnh về nhóm cướp nhí.

Theo đó, vào khoảng 13h ngày 7/8, tại khu vực cầu Cong, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông (Hà Nội) một nhóm gồm 7 đối tượng ở độ tuổi khoảng 14 đến 19 tuổi đã tổ chức cướp tài sản. Khi bị phát hiện các đối tượng đã dùng dao tấn công người dân.

Bằng các hình ảnh trích xuất từ camera an ninh quanh khu vực chỉ xác định được trong đó có đối tượng mặc áo phông cộc tay cổ tròn tối màu, quần đùi dạng quần thể thao tối màu. Có một đối tượng nhuộm tóc màu xanh than, 1 đối tượng nhuộm tóc màu vàng, 1 đối tượng xăm hình mỏ neo ở sau gáy… Công an quận Hà Đông nhanh chóng dựng lên chân dung nhóm cướp trên.

Xác định đây là nhóm cướp rất manh động, thường lang thang đi bộ và mang theo hung khí là dao đe dọa đâm gây thương tích người đi bộ và thực hiện việc cướp tài sản, Công an quận Hà Đông đã bắt giữ được cả nhóm cướp.

Bước đầu làm rõ, đối tượng Lê Đức Quyền (SN 2007, ở thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) cầm đầu nhóm đối tượng trên đã từng gây ra nhiều vụ việc trên địa bàn quận Hà Đông và lân cận.

Hiện cả nhóm đã được di lý về công an quận phục vụ công tác điều tra.

Sông Yên