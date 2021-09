Nhà dân 'há miệng' bên mỏ đá xi măng: Tối đa 1 tấn thuốc nổ thay vì 5 tấn như cũ

Mỏ đá vôi nguyên liệu của công ty nằm giữa xã Bài Sơn (huyện Đô Lương) giáp ranh với xã Thịnh Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An).

Ngày 28/9, trao đổi với PV Infonet, ông Lê Đức Ánh, Phó Giám đốc Sở Công thương Nghệ An cho biết, Sở vừa chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh việc người dân phản ánh mỏ đá nguyên liệu của Công ty CP Xi măng sông Lam nổ mìn gây ô nhiễm, nứt nẻ nhà cửa.

Qua tìm hiểu của PV, tại buổi làm việc vào ngày 22/9/2021, Đoàn đã tiến hành kiểm tra hoạt động nổ mìn của Công ty cổ phần Xi măng sông Lam. Cụ thể, phương án nổ mìn của Công ty này được lập năm 2020 với khối lượng thuốc nổ tối đa của một vụ nổ là 5.009 kg (hơn 5 tấn). Đến ngày 7/4/2021, doanh nghiệp lập phương án mới, khối lượng thuốc nổ tối đa cho một lần nổ là 1.000 kg (1 tấn).

2 vụ nổ lớn gần đây vào lúc 17h15 ngày 22/7 và 11h32 ngày 16/8, doanh nghiệp đã dùng 960 kg thuốc nổ, 4 kíp điện visai; 40 quả mồi nổ... để phá đá lấy nguyên liệu.

Sau tiếng nổ mìn lớn tại mỏ đá vào chiều 11/8/2021, khói bụi bao trùm cả khu dân cư xóm Hồng Thịnh (xã Thịnh Thành).

Tại buổi làm việc, đại diện một số đơn vị liên quan đề nghị Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam giảm chỉ tiêu thuốc nổ tới mức thấp nhất, quy mô vụ nổ mức nhỏ nhất; thậm chí lắp camera để giám sát từng vụ nổ.

Phía Công ty cổ phần Xi măng sông Lam cho biết, công ty sẽ xin ý kiến của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp về khoảng cách an toàn trong nổ mìn; lập lại thông báo sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Bên cạnh đó, có trách nhiệm thực hiện công tác an sinh xã hội đối với địa phương. Doanh nghiệp này cũng đề nghị Sở Công thương trưng cầu đơn vị có chức năng xác định mức độ an toàn khi nổ mìn.

“Đoàn kiểm tra đã tiến hành làm việc với các bên liên quan, ghi nhận hộ chiếu, thông số nổ mìn của Công ty trong thời gian vừa qua, trong đó các lần nổ mìn với khối tượng khoảng 1 tấn trở lại. Chúng tôi đã lập biên bản, tham mưu, báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo, xử lý”, ông Ánh nói.

Trước đó, Infonet đã có bài viết “Tường nhà 'há miệng', khói bụi bao trùm, nguy hiểm rình rập cả làng gần mỏ đá” phản ánh về việc hàng trăm hộ dân xóm Hồng Thịnh, xã Thịnh Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) bức xúc khi bị “tra tấn” bởi khỏi bụi, tiếng ồn, rung chấn… từ mỏ đá vôi nguyên liệu của Công ty Cổ phân xi măng sông Lam (thành viên thuộc Tập đoàn The Vissai). Điều đáng nói, hàng chục nhà cửa, công trình của các hộ dân bị nứt nẻ nghiêm trọng, khiến nhân dân vô cùng bất an.

“Trước tình hình mùa mưa lũ đến gần, nhà ở của các hộ dân có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào, nguy cơ mất an toàn cho các hộ dân. Chúng tôi rất mong các cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá, có giải pháp trước mùa mưa lũ năm 2021 để đảm bảo an toàn, người dân yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế”, ông Nguyễn Đình Phong, Chủ tịch UBND xã Thịnh Thành lo lắng nói.

Nhà cửa nứt nẻ, tình trạng ô nhiễm khói bụi, tiếng động khiến người dân xóm Hồng Thịnh (xã Thịnh Thành) luôn sống trong cảnh bất an, lo lắng.

Liên quan đến tình trạng này, qua kiểm tra, UBND huyện Yên Thành xác định tình trạng nhiều công trình nhà ở của các hộ dân xóm Hồng Thịnh (gần khu vực mỏ đá vôi nguyên liệu xi măng của Nhà máy xi măng sông Lam) bị rạn nứt là có thật, có nguy cơ gây mất an toàn đối với công trình nhà ở và tính mạng của người dân.

Từ đó, UBND huyện Yên Thành đã đề nghị Công ty cổ phần xi măng sông Lam thực hiện công khai kết quả báo cáo quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc đo rung chấn nổ mìn để địa phương, cộng đồng dân cư biết, giám sát; trước mắt xem xét việc điều chỉnh khối lượng sử dụng vật liệu nổ trong hoạt động nổ mìn, hạn chế phát sinh rung chấn.

Việt Hòa