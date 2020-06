Người mẹ nhẫn tâm bỏ con vừa sinh ở hố gas dưới nắng nóng đối diện bản án nào?

Trao đổi với PV về vụ việc người mẹ sinh con xong bỏ rơi dưới hố gas giữa trời nắng nóng 40 độ C khiến dư luận vô cùng phẫn nộ, luật sư Diệp Năng Bình chia sẻ sự thương cảm: “Tạo hóa đã ban tặng cho người phụ nữ một thiên chức, đó là làm mẹ. Tuy vậy, không phải ai cũng có hạnh phúc được làm tròn thiên chức ấy. Có rất nhiều người khao khát được làm mẹ, họ sẵn sàng đánh đổi gia tài, thậm chí tính mạng của mình để có được một đứa trẻ. Vậy mà, có những người phụ nữ lại nhẫn tâm làm hại những sinh linh bé nhỏ mà mình dứt ruột đẻ ra”.

Cháu bé sơ sinh bị mẹ bỏ lại được phát hiện trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, hiện đang được chăm sóc tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn.

Xét hành vi của người mẹ ở góc độ pháp luật, theo luật sư Bình, do cháu bé được phát hiện và cứu chữa nên trong trường hợp này người mẹ có thể chỉ bị xử lý hành chính theo Điều 22 Nghị định 144/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Về góc độ người mẹ có phải chịu trách nhiệm hình sự hay không? Luật sư Bình viện dẫn quy định của Bộ luật Hình sự và phân tích:

“Bộ luật Hình sự năm 2015 có quy định rõ “tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ”. Hành vi giết con mới đẻ bị xử phạt nặng hơn hành vi vứt bỏ con mới đẻ.

Cụ thể, giết con mới đẻ là hành vi của người mẹ mới đẻ con ra trong vòng 07 ngày tuổi vì lý do nào đó đã làm cho con mình bị chết. Còn vứt bỏ con mới đẻ là hành vi của người mẹ mới đẻ con ra trong vòng 07 ngày tuổi vì lý do nào đó đã bỏ con ở một nơi nào đó, không chăm sóc đứa trẻ dẫn đến đứa trẻ chết.

Luật quy định người thực hiện (chủ thể) tội phạm là người từ đủ 16 tuổi trở lên, có năng lực trách nhiệm hình sự và phải là người phụ nữ đã đẻ ra đứa trẻ.

Trong những trường hợp này, tội phạm chính là người mẹ đã trực tiếp xâm phạm quyền sống của con người. Ngoài ra, tội phạm còn xâm phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội, đó là tình “mẫu tử”, xâm phạm Công ước quốc tế về quyền trẻ em mà Việt Nam đã phê chuẩn tham gia.

T (quê Hà Nam) là mẹ cháu bé. T khai vì khó khăn nên không thể nuôi được con và không muốn ai biết nên đã vứt bỏ con.

Điều 124 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017 quy định khung hình phạt đối với "Tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ" như sau: Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà giết con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà vứt bỏ con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

Hậu quả của hành vi tội phạm là đứa trẻ bị giết hoặc vứt bỏ chết là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm. Để truy cứu trách nhiệm hình sự về tội này, cần xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi của người mẹ và hậu quả đứa trẻ chết.

Nếu người mẹ vứt bỏ đứa trẻ nhưng được người khác phát hiện kịp thời nên đứa trẻ không chết thì người mẹ không phạm tội này".

Luật sư Bình bày tỏ nhận định: Dù với bất kì lý do gì thì bản án về pháp luật có lẽ vẫn chưa thỏa đáng để bù đắp được tính mạng và nỗi uất ức cho những sinh linh tội nghiệp, nhưng bản án lương tâm sẽ mãi khiến những người từng có được ông trời ưu ái ban tặng cho thiên chức làm mẹ phải ăn năn suốt đời!

Ngày 10/6, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết Công an thị xã Sơn Tây đã điều tra, làm rõ được sự việc cháu bé bị bỏ ở hố gas giữa trời nắng 40 độ C.

Tại cơ quan công an, P.T.T (SN 1989, trú tại Hà Nam, mẹ cháu bé) khai nhận: Khoảng 23h đêm ngày 6/6, T. một mình đến ruộng rau cạnh đền Mẫu trong thôn Thanh Tiến, xã Thanh Mỹ tự sinh cháu bé. Vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không thể nuôi được con và không muốn ai biết sự việc nên ngay khi sinh, T đã bế con trèo vào phía sau đền Mẫu vứt bỏ. Sau đó, T xoá dấu vết, rồi đi về trung tâm TP Hà Nội.

Đến khoảng 15h40' ngày 8/6, người dân phát hiện một cháu bé bị bỏ rơi dưới hố gas phía sau đền Mẫu (xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây) trong tình trạng không có quần áo mặc, 2 mắt, mũi, miệng, cơ thể đang bị giòi bọ bám dính.

UBND, Công an xã Thanh Mỹ cùng Trạm y tế xã Thanh Mỹ đã cho sơ cứu cháu bé rồi đưa vào Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây; sau đó chuyển tới Bệnh viện Xanh Pôn để cấp cứu. Được biết, sức khỏe của cháu đã tiến triển tốt và đang được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn chăm sóc chu đáo.

Theo Bộ luật Hình sự, hành vi vứt bỏ con mới đẻ thể hiện qua hành động sau khi đẻ con ra, người mẹ đã bỏ con mình ở một nơi nào đó như ngoài chợ, cổng bệnh viện, cổng trường học, nhà chùa,… Đây là trường hợp người mẹ có thái độ tuy không muốn đứa trẻ chết nhưng để mặc cho hậu quả xảy ra.

Tân Trường