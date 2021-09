Bé gái 6 tuổi tử vong nghi do bạo hành, công an đang khẩn trương điều tra

Lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm xác nhận trên địa bàn có bé gái 6 tuổi tử vong ngoại viện. Các bác sĩ và cơ quan công an nơi phát hiện ra vụ việc nhận định nạn nhân có dấu hiệu bị bạo hành.

Tối 16/9, trao đổi với PV Infonet, Đại tá Lê Đức Hùng, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đang điều tra nguyên nhân bé gái 6 tuổi ở phường Xuân Đỉnh tử vong.

Theo Đại tá Lê Đức Hùng, vào tối 16/9, cơ quan công an nhân được thông nhận tin báo về việc bé gái 6 tuổi phải nhập viện cấp cứu và sau đó tử vong.

“Theo thông tin từ BV Nhi Trung ương(phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội), cháu bé đã tử vong. Qua thăm khám ban đầu, các bác sĩ nhận định nạn nhân có dấu hiệu bị bạo hành. Cơ quan Công an quận Đống Đa cũng xác nhận thông tin này", Đại tá Lê Đức Hùng thông tin thêm.

Ngoài ra, Đại tá Lê Đức Hùng cũng chia sẻ: “Lý do cơ quan Công an quận Đống Đa nhận định như vậy, vì phía bệnh viện đã mời Công an phường Láng Thượng đến phối hợp và bảo vệ hiện trường khi vụ việc được phát hiện trên địa bàn”.

Nói về việc cháu bé bị người thân bạo hành dẫn đến tử vong, Đại tá Lê Đức Hùng cho hay: “Đó là nhận định ban đầu và theo thông tin dư luận cho rằng người thân bạo hành dẫn đến hậu quả cháu bé tử vong. Cơ quan Công an quận Đống Đa cũng nhận định là có dấu hiệu bạo hành.

Nhưng việc chứng minh cháu bé bị bạo hành hay không thì cần phải xác minh, điều tra, làm rõ. Cơ quan công an không bỏ lọt bất cứ manh mối nào và cũng không bỏ lọt kẻ phạm tội, và cũng không kết án oan cho bất cứ ai''.

Khoảng 23 giờ ngày 16/9, cơ quan công an quận chưa tiếp xúc được với người thân cháu bé như bố, mẹ… do đó, Đại tá Hùng cho biết ''chưa thể kết luận được gì''.

Sông Yên