Nghệ An: Triệt xóa ổ nhóm lừa bán nhiều xe ô tô, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An vừa phá chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thu lợi bất chính hơn 3 tỷ đồng.

Trước đó, vào tháng 4/2021, qua công tác nắm tình hình và tin báo tố giác tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an tỉnh Nghệ An phát hiện nhiều chủ cơ sở kinh doanh xe ô tô tự lái trên địa bàn TP Vinh và huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) bị một số đối tượng làm hợp đồng thuê xe ô tô tự lái rồi không thấy trả lại xe.

Quá trình xác minh, Phòng PC02 đã vào cuộc để điều tra, làm rõ; đồng thời xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa.

6 chiếc ô tô tang vật.

Sau một quá trình điều tra, ngày 07/9/2021, Phòng PC02 đã đồng loạt tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của 4 đối tượng trong chuyên án gồm: Nguyễn Bá Duy (SN 2004), Hoàng Danh Quang (SN 1998), Đinh Trọng Công (SN 1997), cùng trú tại huyện Yên Thành, Nghệ An) và Đoàn Anh Đức (SN 1998, trú tỉnh Lạng Sơn).

Lực lượng chức năng đã thu giữ 06 chiếc xe ô tô, 12 loại giấy tờ giả gồm CMND, đăng ký xe ô tô, giấy phép lái xe ô tô…

Nhóm đối tượng lừa bán nhiều ô tô.

Các loại giấy tờ giả được sử dụng để lừa đảo.

Theo tài liệu điều tra, vào tháng 4/2021 các đối tượng đã bàn bạc, đóng giả làm giám đốc các doanh nghiệp xây dựng, sử dụng các loại giấy tờ giả gồm CMND, giấy phép lái xe, rồi mang đến các cơ sở kinh doanh xe ô tô tự lái trên địa bàn TP.Vinh, huyện Quỳnh Lưu để làm hợp đồng thuê xe.

Sau đó, các đối tượng đã mua và sử dụng giấy tờ giả như đăng ký xe ô tô, giấy chứng nhận kiểm định, tất cả đều mang tên của mình để đi cầm cắm và bán tại các tiệm cầm đồ và một số hộ dân ở địa bàn các tỉnh Nghệ An, Lạng Sơn, Hải Dương; mỗi xe các đối tượng bán, cầm cố từ 200 triệu đồng đến 600 triệu đồng, tổng số tiền khoảng hơn 3 tỷ đồng.

Phòng PC02 Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.

Bảo Trâm