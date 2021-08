Nghệ An: Triệt phá ổ nhóm đánh bạc toàn nữ giới, bắt giữ 17 đối tượng

Công an TP Vinh (Nghệ An) vừa phá thành công chuyên án đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề, bắt giữ 17 đối tượng liên quan.

Từ đầu năm 2021, Công an TP Vinh (Nghệ An) phát hiện trên địa bàn xuất hiện một đường dây đánh bạc bằng hình thức đánh số lô, đề.

Thủ đoạn của đường dây này rất tinh vi, xảo quyệt; các đối tượng chủ yếu ngồi trong nhà để liên lạc với nhau qua điện thoại, sử dụng các phần mềm nhắn tin qua mạng xã hội như Zalo, Facebook để chuyển bảng số.

Cầm đầu đường dây là đối tượng Lê Thị Linh (Sn 1986, trú ở xã Hưng Chính, TP Vinh).

Ngay sau đó, Công an TP Vinh đã xin ý kiến của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An để xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá.

Ban chuyên án xác định, cầm đầu đường dây này là đối tượng Lê Thị Linh (SN 1986, trú tại xã Hưng Chính, TP Vinh). Linh đã thiết lập đường dây đánh bạc với sự tham gia của hàng chục đối tượng (chủ yếu là nữ giới).

Nhiều tổ công tác khác nhau được thành lập để vừa theo dõi di biến động của các đối tượng, vừa thu thập chứng cứ. Quá trình đấu tranh, ban chuyên án đã gặp rất nhiều khó khăn do các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, thường xuyên thay đổi số điện thoại cũng như cách thức liên lạc để tránh sự theo dõi của lực lượng chức năng.

Sau một quá trình điều tra, theo dõi, ngày 09/8 Ban chuyên án đã đồng loạt tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng. 17 đối tượng bị bắt về hành vi đánh bạc, tang vật thu giữ là 25 chiếc điện thoại di động, 368 triệu đồng tiền mặt và 08 thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu liên quan.

Các tang vật của vụ án.

Các đối tượng trong đường dây chủ yếu là nữ giới. (Nguồn ảnh. Công an Nghệ An)

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai báo không thành khẩn, quanh co nhằm chối tội. Tuy nhiên, trước các tài liệu, chứng cứ rõ ràng do ban chuyên án đưa ra, các đối tượng đã cúi đầu nhận tội.

Bước đầu, Ban chuyên án chứng minh số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc trong một ngày lên tới hơn 800 triệu đồng; ước tính số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc từ đầu năm đến nay là khoảng 23,5 tỷ đồng.

Hiện, chuyên án đang được Công an TP Vinh tiếp tục điều tra, mở rộng.

Bảo Trâm