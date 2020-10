Nghệ An: Ngập sâu khắp các huyện, sơ tán triệt để người dân khỏi nơi nguy hiểm

Mưa lớn trong những ngày qua khiến hơn 12.000 ngôi nhà ở Nghệ An bị ngập nước, 2 học sinh bị đuối nước và một số người đang mất liên lạc với gia đình.

Hơn 12.000 ngôi nhà ở Nghệ An bị ngập nước.

Sáng 31/10, ông Hoàng Nghĩa Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Nam Thanh (huyện Nam Đàn, Nghệ An) cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp với lực lượng chức năng tìm kiếm tung tích một học sinh trên địa bàn do bị nước lũ cuốn trôi.

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 30/10, em Phạm Văn P. (SN 2003, học sinh lớp 12, trú tại xóm 7, xã Nam Thành) đi thả lưới bắt cá cùng bố thì không may bị dòng nước lũ cuốn trôi.

Khu vực cánh đồng xã Nam Thanh (huyện Nam Đàn), nơi nam sinh lớp 12 bị nước lũ cuốn trôi, mất tích.

Nhận được tin báo, chính quyền xã Nam Thanh đã huy động hơn 150 người gồm công an, quân đội… dùng thuyền, cano tìm kiếm trên khắp cánh đồng.

“Đến 7h30’ sáng nay, chúng tôi vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân”, ông Hùng cho biết thêm.

Chủ tịch UBND xã Phúc Sơn (huyện Anh Sơn) ông Nguyễn Văn Tráng thông tin, trong ngày hôm qua (30/10), 2 học sinh trên địa bàn rủ nhau ra đồng bắt cá, trong đó cháu Vi Văn T. (SN 2007) không may bị đuối nước.

“Phát hiện sự việc, người dân đã nỗ lực cứu sống được một cháu; còn cháu T. mặc dù đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi”, ông Tráng cho hay.

Một trường hợp tử vong khác là em Nguyễn Trọng Huy (SN 2005, trú tại xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn) bị nước lũ cuốn trôi trong lúc đi lùa vịt.

Ngoài ra, còn 6 người khác vẫn đang mất tích và bị thương do nhiều nguyên nhân. Người thì bị nước lũ cuốn trôi, người đi xe máy vướng dây điện bị ngã; người thì gãy tay do di dời trâu lúc ngập nước.

Nhiều tuyến đường lớn trên địa bàn Nghệ An bị sạt lở nghiêm trọng.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Nghệ An, do trời mưa lớn kéo dài, nhiều địa phương bị ngập nặng (TP Vinh, Hưng Nguyên, Thanh Chương, Nam Đàn, Nghi Lộc, Diễn Châu, Yên Thành). Tổng số nhà bị ngập là 12.631 nhà, số hộ dân phải di dời do ngập lụt và sạt lở đất lên đến 2.916 hộ.

Bên cạnh đó, hơn 835 ha lúa, 4.905 bị ngập nước; diện tích ngô, rau màu các loại bị thiệt hại 9.150,46; hàng chục các điểm trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở, hư hỏng gây chia cắt giao thông…

Trước diễn biến mưa lũ đang phức tạp, tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương, sở ban ngành liên quan rà soát, sơ tán triệt để người dân khỏi những nơi nguy hiểm, không đảm bảo an toàn, nhất là trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản trên biển, ven biển, trên tàu thuyền; trong các nhà không an toàn, những vùng thấp trũng, vùng miền núi có nguy cơ cao lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Chủ động khuyến cáo, hướng dẫn người dân hạn chế hoặc không ra ngoài trong thời gian mưa lũ. Kiểm soát giao thông, chủ động điều tiết giao thông, hạn chế các phương tiện vào vùng nguy hiểm.

Việt Hòa