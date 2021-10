Hàng trăm người mất tiền tỷ vì chơi bát phường trên mạng

Lập hàng trăm bát phường lừa đảo

Công an thành phố Vinh vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Thị Phương Thúy (SN 1984), trú tại khối 2, phường Trường Thi (TP Vinh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Trần Thị Thúy. (Ảnh: B.N)

Đây là đối tượng có hành vi lừa đảo quy mô lớn với nhiều mánh khóe tinh vi. “Nữ quái” này triệt để lợi dụng các mối quan hệ để lôi kéo người quen tham gia vào các bát phường online do Thúy làm chủ.

Sau khi đã có được niềm tin của nạn nhân, Thúy dùng các tài khoản ảo do mình lập nên để đấu giá mở bát phường. Sau vài lần đấu, khi các tài khoản ảo của Thúy thắng trong nhiều lần mở bát phường, Thúy tuyên bố bể phường để chiếm đoạt tài sản.

Điển hình như ngày 8/8/2021, Thúy mở bát phường gồm 12 suất tham gia qua tài khoản Facebook. Trong quá trình lập phường, Thúy không thông báo hay đăng ký cho cơ quan có thẩm quyền biết và cũng không tổ chức họp các thành viên trong bát phường. Thúy chỉ nhập nhóm trò chuyện (chat) qua ứng dụng Messenger của Facebook để trao đổi và đấu giá mở bát phường. Trong 12 suất tham gia, có 2 suất là tài khoản ảo do Thúy lập nên.

Khi nhận thấy các "con mồi" đã vào bẫy, Thúy bắt đầu tiến hành các đợt đấu giá mở bát phường với số tiền 100 triệu đồng/1 suất đấu. Trước khi đấu phường, mỗi người chơi phải nộp cho Thúy số tiền 2 suất đấu đầu, tương ứng 200 triệu đồng. Do Thúy là chủ phường nên sẽ được nhận suất phường đầu tiên số tiền 1,1 tỷ đồng mà không phải đấu phường.Sau đó, Thúy tổ chức đấu phường cho những người tham gia chơi để thu tiền lãi. Người nào đấu với lãi suất cao nhất thì được nhận phường nhưng phải trả tiền lãi cho người đấu không trúng. Ngày 8/8/2021, Thúy tổ chức đấu phường lấy suất thứ 2 trong nhóm trò chuyện Facebook. Tại suất này, tài khoản “Khánh Linh” do Thúy lập ra và sử dụng “thắng” với số tiền lãi cao nhất là 7.450.000 đồng và được lấy số tiền 1,2 tỷ đồng. “Khánh Linh” phải trả lãi cho 11 suất còn lại với số tiền 7.450.000 đồng/1 suất. Như vậy, lần đấu thứ 2 này “Khánh Linh” được nhận 1.118.050.000 đồng.

3 ngày sau, ngày 11/8/2021, Thúy tổ chức đấu phường lấy suất thứ 3. Mỗi người tham gia phải nộp cho Thúy số tiền 92.550.000 đồng. Riêng tài khoản “Khánh Linh ” do đã được nhận suất 2 nên vẫn phải đóng đủ số tiền 100 triệu đồng mà không được hưởng tiền lãi của các lần đấu tiếp theo. Tại lần đấu này, tài khoản “Moon Đinh” do Thúy lập nên và sử dụng “thắng” với số tiền lãi cao nhất là 4.000.000 đồng và được lấy suất 3 là: 1,2 tỷ đồng - (4 triệu đồng x 10) = 1,16 tỷ đồng.

Ngày 14/8/2021, Thúy tổ chức đấu phường lấy suất 4. Mỗi người tham gia phải nộp cho Thúy số tiền 96 triệu đồng. Riêng tài khoản “Khánh Linh” và “Moon Định” do đã được nhận các suất tiền phường trước đó nên vẫn phải đóng đủ số tiền 100 triệu đồng mà không được hưởng tiền lãi của các lần đấu tiếp theo. Tại suất này, tài khoản “Thu Hương Nguyễn” đấu với số tiền lãi cao nhất là 4.750.000 đồng và được lấy suất thứ 4 là: 1,2 tỷ đồng - (4.750.000 đồng x 9) = 1.157.250.000đồng.

Chiếm đoạt tài sản người chơi

Cứ như vậy, Thúy tổ chức thêm 3 lần đấu giá mở bát phường nữa. Đến ngày 24/8/2021, Trần Thị Phương Thúy tuyên bố “bể phường” và không tổ chức đấu phường cho những người tham gia chưa được nhận tiền phường. Tại bát phường này, sau 7 lần đấu thì 3 lần đầu là Thúy và các tài khoản ảo do Thúy lập và sử dụng là “thắng phường”. 4 người “thắng” trong các lần đấu sau đều là bạn bè được Thúy lôi kéo tham gia với hứa hẹn trả lãi “khủng”. Tất nhiên, sau khi “bể phường”, Thúy chây ỳ, “câu giờ” mỗi khi bạn yêu cầu chuyển tiền cả gốc lẫn lãi.

Cán bộ Đội CSHS Công an TP Vinh lấy lời khai đối tượng Trần Thị Phương Thúy. (Ảnh: B.N)

Như vậy, chỉ trong 1 bát phường nói trên, Trần Thị Phương Thúy đã chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng của những người tham gia. Đến thời điểm này, lực lượng Công an đã xác minh được, từ cuối năm 2018 đến thời điểm bị bắt, Trần Thị Phương Thúy tham gia hàng trăm bát phường với cách thức lừa đảo tương tự. Với số tiền đóng mỗi bát phường hàng ngày ít nhất là 100 triệu đồng, tổng số tiền mà Thúy đã lừa đảo chiếm đoạt của người chơi có thể lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vinh đang tiến hành mở rộng điều tra, làm việc với bị hại, thu thập tài liệu chứng cứ, tiếp tục chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng.

Trao đổi với phóng viên, điều tra viên Đội cảnh sát hình sự - Công an thành phố Vinh cho biết: Lừa đảo trong mở bát phường không mới nhưng vì thủ đoạn của đối tượng rất tinh vi nên nhiều người vẫn mắc bẫy. Hơn nữa, trong điều kiện dịch bệnh, nhiều người phải kinh doanh online hoặc nghỉ ở nhà, hạn chế về thu nhập nên có tâm lý “kiếm thêm” từ lãi suất bát phường. Nhiều người khi tham gia vài lần đấu mở bát phường đã có nghi ngờ, tuy nhiên, vì trót nộp nhiều tiền vào phường, với tâm lý “đâm lao thì phải theo lao”, “còn nước còn tát” nên thiệt hại cứ nhân lên theo mỗi lần đấu giá. Chỉ đến khi Thúy tuyên bố “bể phường” thì nhiều người mới cay đắng, tan nát nhận ra mình bị lừa, thậm chí nhiều gia đình lâm vào tình cảnh cãi vã, lục đục.

Một tình trạng phổ biến hiện nay là rất nhiều người lạm dụng mạng xã hội; mọi thông tin, hình ảnh, hoạt động của gia đình, cá nhân đều “up” lên Facebook.

Lợi dụng vào đó, các đối tượng lừa đảo đã khai thác các thông tin rồi tạo lập quan hệ có vẻ thân tín để đưa nạn nhân vào bẫy. Cơ quan Công an khuyến cáo mọi người nên thận trọng khi đưa thông tin lên mạng xã hội. Đặc biệt là phải tuyệt đối tránh xa các lời mời gọi tham gia phường, hụi, góp vốn, đầu tư tài chính, đầu tư tiền ảo…

Hiện nay, lãnh đạo Công an tỉnh đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án; tập trung làm rõ thêm hành vi cho vay lãi nặng của Trần Thị Phương Thúy. Cơ quan Công an thông báo ai là nạn nhân của Trần Thị Phương Thúy thì liên hệ với Đội Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Vinh để phối hợp điều tra.

Theo baonghean.vn