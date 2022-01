Nghệ An: Đón lõng bắt đối tượng “cõng” 30.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển 30.000 viên ma túy tổng hợp.

Theo đó, vào khoảng 21h ngày 16/01/2022, tại bản Xiềng, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, Phòng PC04 (Công an Nghệ An), Công an huyện Con Cuông đồng chủ trì, phối hợp Công an huyện Anh Sơn, Đồn Biên phòng Môn Sơn (Con Cuông), Đội kiểm soát phòng chống ma túy thuộc Cục Hải quan Nghệ An phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Lê Văn Bốn (SN 1989, trú tại bản Bủng, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 30.000 viên ma túy tổng hợp.

Đối tượng Lê Văn Bốn tại cơ quan điều tra. (Ảnh. Công an Nghệ An)

Tang vật 30.000 viên ma túy tổng hợp được cơ quan công an thu giữ.

Để bắt được đối tượng, Ban chuyên án đã huy động gần 30 cán bộ, chiến sĩ tổ chức đón lõng và tóm gọn khi đối tượng chưa kịp giao dịch.

Cơ quan công an xác định, đối tượng Lê Văn Bốn là một mắt xích quan trọng trong đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Nghệ An rồi đưa đi các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Hiện, chuyên án đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, mở rộng.

Bảo Trâm