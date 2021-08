Ca F0 phức tạp ở Nghệ An khai báo y tế gian dối, xử lý thế nào?

Liên quan đến ca F0 trong cộng đồng vừa được phát hiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Công an thị xã Hoàng Mai căn cứ kết quả điều tra, nếu đủ điều kiện thực hiện ngay khởi tố vụ án, bị can

Khu vực nhà ở của bệnh nhân V.L.Q được phong tỏa, phun khử khuẩn.

Trưa ngày 11/8, trên địa bàn thị xã Hoàng Mai xuất hiện 01 ca nhiễm Covid-19 cộng đồng là bệnh nhân V.L.Q. (nam, SN 1977), trú tại khối Thịnh Mỹ, phường Quỳnh Thiện.

Kết quả điều tra dịch tễ bước đầu cho thấy, ngày 4/8, bệnh nhân V.L.Q một mình chạy xe 7 chỗ từ phường Quỳnh Thiện vào Đồng Nai để đón 3 người đưa về huyện Con Cuông và Anh Sơn (Nghệ An) với giá 17 triệu đồng. Khi được anh Q. đón, 2 người ở huyện Anh Sơn có kết quả dương tính với Covid-19 khi xét nghiệm mẫu gộp, đang thực hiện xét nghiệm mẫu đơn; người về huyện Con Cuông là bệnh nhân N.X.Đ (công bố vào ngày 9/8).

Ngày 8/8, anh V.L.Q về đến nhà riêng nhưng không khai báo y tế mà tiếp tục đi lại nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người trên địa bàn thị xã Hoàng Mai và TP Vinh.

Thời gian ở nhà, anh Q. có tiếp xúc vợ con.

Ngày 9/8, V.T.Q đi và đến nhiều địa điểm tại thị xã Hoàng Mai; đến Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi thực hiện test nhanh cho kết quả dương tính, nhưng khi xét nghiệm PCR âm tính, trở về nhà lúc 16h.

Ở Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi, anh Q. không khai báo y tế là đi Đồng Nai về và có tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19.

Trưa 10/8, khi có thông tin về ca nhiễm Covid-19 tại Con Cuông, V.L.Q mới đến trạm y tế phường Quỳnh Thiện khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm; đến chiều 11/8 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Đại diện Công an thị xã Hoàng Mai cho biết, bệnh nhân V.L.Q đã cố tình không khai báo y tế; cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra nhỏ giọt.

Do vợ bệnh nhân V.L.Q bán xôi sáng nên số người từng đến gia đình bệnh nhân là khá đông. Qua điều tra, truy vết, thị xã Hoàng Mai tạm xác định được 29 trường hợp F1 và trên 195 trường hợp F2.

Trước lịch trình phức tạp của ca bệnh này, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Nghệ An yêu cầu thị xã Hoàng Mai tiếp tục chỉ đạo lực lượng truy vết nhanh các F1, lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp nghi ngờ; nhanh chóng khoanh vùng, khống chế, hạn chế các ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Đến 2h30’ sáng 12/8, ngành y tế đã lấy mẫu được cho 34 hộ gia đình với 134 mẫu. Trước mắt, thị xã Hoàng Mai đã tổ chức cách ly tập trung các trường hợp F1, lấy mẫu test nhanh, xét nghiệm RT-PCR; phun hóa chất khử khuẩn khu vực bệnh nhân đến, gia đình bệnh nhân.

Chỉ đạo xử lý vụ việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Công an thị xã Hoàng Mai căn cứ kết quả điều tra, nếu đủ điều kiện thực hiện ngay khởi tố vụ án, bị can một cách sớm nhất; thực hiện tạm đình chỉ công tác của Trưởng Công an phường Quỳnh Thiện, làm rõ trách nhiệm nắm bắt biến động dân cư.

Số liệu thống kê đến sáng nay (12/8), trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 443 bệnh nhân mắc Covid-19 ở 19 địa phương.

Bảo Trâm