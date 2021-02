Nếu hung thủ dùng chất kích thích khi giết người tại quán karaoke có bị xử nặng hơn?

Chiều 22/2, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết đã khởi tố đối tượng Nguyễn Công Dũng (SN 1979, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) về tội giết người.

Ngoài ra, cơ quan công an cáo buộc bị can Dũng gây ra vụ cuồng sát trong quán karaoke Luxury II ở xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn vào tối 21/2, khiến 3 người tử vong và 5 người khác bị thương (trong đó có Dũng). Cơ quan điều tra đang chờ kết quả test ma túy đối với bị can Dũng để củng cố hồ sơ vụ án.

Khu vực xảy ra vụ án mạng

Khi đó, ngoài Dũng còn có 13 người khác vào thuê phòng hát ở quán karaoke Luxury II. Đến khoảng 19h00’ ngày 21/2, Dũng xuống quầy lễ tân của quán để mượn 1 con dao (dạng dao gọt hoa quả dài khoảng 20cm) rồi mang vào phòng hát đâm loạn xạ khiến 7 người bị thương và tử vong tại chỗ. Sau đó, Dũng dùng dao đâm vào bụng để tự sát nhưng được mọi người đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Trao đổi với PV về vấn đề nêu trên, luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật (Hà Nội) cho biết: “Tính mạng con người được pháp luật bảo hộ.

Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm…

Với việc gây ra hậu quả là 03 người đã tử vong và 05 người bị thương thì hành vi này được pháp luật xem là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng”.

Cơ quan công an đến hiện trường điều tra vụ án mạng.

Theo luật sư, vụ án đang được cơ quan điều tra Công an tỉnh Hòa Bình thụ lý nên sẽ điều tra nguyên nhân, động cơ mục đích dẫn đến việc bị can gây ra hậu quả này.

Trong trường hợp giả sử vụ việc xảy ra do bị can sử dụng chất khích thích, bị ngáo đá... thì bị can vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. Bởi theo quy định tại Điều 13, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 thì người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc mất khả năng điều khiển hành vi của mình do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.

Giả sử người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết, trừ trường hợp cần tái thẩm đối với người khác thì theo quy định tại Điều 157 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 sẽ không khởi tố vụ án. Nếu trong giai đoạn điều tra mà bị can tử vong thì theo quy định tại Điều 230 phải đình chỉ điều tra.

Tội giết người được quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự. Hành vi giết 02 người trở lên thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

