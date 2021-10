Nam thanh niên đăng thông tin sai sự thật về tiêm vắc xin bị xử phạt 5 triệu đồng

D.C.N sử dụng tài khoản facebook cá nhân chia sẻ trong nhóm 'Tin tức Bắc Sơn' một video với tiêu đề 'bị sốc phản vệ' sau khi tiêm vắc xin gây xôn xao dự luận đã bị công an xử phạt.

Chiều 4/10, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã tiến hành xử phạt hành chính đối với D.C.N (SN 1987, trú tại xã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) đăng tải thông tin sai sự thật liên quan công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Nam thanh niên bị cơ quan công an lập biên bản xử phạt hành chính.

Theo cơ quan công an, quan công tác nắm tình hình, Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện vào hồi 11h30 ngày 15/9, trường hợp D.C.N (SN 1987, trú tại xã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) sử dụng tài khoản facekbook cá nhân chia sẻ trong nhóm "Tin tức Bắc Sơn" một video với tiêu đề "bị sốc phản vệ".

Nội dung video cho rằng một người đàn ông bị sốc phản vệ do tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Trong thời gian ngắn, bài đăng đã thu hút nhiều lượt xem, bình luận thể hiện sự lo lắng trước tác dụng phụ của việc tiêm vắc xin, quan điểm bài trừ vắc xin của Trung Quốc... Tuy nhiên, cơ quan có thẩm quyền đã khẳng định thông tin D.C.N đăng tải là sai sự thật.

Hành vi của D.C.N đã vi phạm Điểm d, Khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; gây hoang mang dư luận trong quần chúng Nhân dân, ảnh hưởng đến chủ trương của Đảng, Nhà nước về tổ chức tiêm chủng vắc xin phục vụ phòng dịch Covid-19.

Phòng An ninh đối nội đã phối hợp phòng An ninh bảo vệ chính trị nội bộ tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp D.C.N số tiền 5 triệu đồng.

Đây là bài học cảnh tỉnh mọi người cần nâng cao cảnh giác, tránh tiếp nhận, đưa tin sai sự thật lên mạng xã hội gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Hải Ngọc