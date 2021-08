Mang 11 gói ma túy trong người thấy công an nhảy xuống ao trốn vẫn không thoát

Đối tượng La mang 11 gói ma túy trong người, khi thấy công an người đàn ông này đã nhảy xuống ao để trốn, nhưng tổ công tác đã bắt gọn.

Ngày 13/8, Công an xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng (Hà Nam) cho biết đã bắt Lê Văn La (SN 1964, trú tại thôn Đồng Thái, xã Lê Hồ) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Công an đang lấy lời khai đối tượng.

Theo cơ quan công an, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự và việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, tại địa phận thôn Phù Đê, xã Tượng Lĩnh, tổ công tác Công an xã Tượng Lĩnh (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) phát hiện đối tượng Lê Văn La có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, phát hiện đối tượng La đang cất giấu trong người 11 gói giấy bên trong chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy.

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng khai nhận đi mua ma túy của 1 đối tượng không quen biết về sử dụng, khi đến địa phận thôn Phù Đê, xã Tượng Lĩnh do có chốt kiểm soát dịch Covid -19 nên xuống đi lòng vòng nhằm tránh né sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Khi thấy lực lượng công an, đối tượng đã nhảy xuống ao để trốn, nhưng tổ công tác đã bắt gọn đối tượng.

Hiện Công an xã Tượng Lĩnh đang củng cố hồ sơ, bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kim Bảng xử lý theo quy định của pháp luật.

Tân Trường