Từ sinh viên bỏ học thành 'ông trùm' đường dây cờ bạc khủng

Ngày 3/10, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc và đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam 10 bị can liên quan.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an (ảnh công an cung cấp).

Các bị can bị bắt tạm giam gồm: Nguyễn Minh Thành, Nguyễn Đức Nam, Dương Vũ Hoàng, Nguyễn Xuân Trường, Đinh Văn Giá, Nguyễn Trường Sơn, Vũ Tiến Duy, Bùi Nhật Anh, Trần Đức Cường và Phạm Trung Thành.

Còn 7 bị can khác Trần Thanh Tùng, Tạ Nguyễn Ngọc Tú, Đỗ Văn Dũng, Công Ngọc Nguyên, Đỗ Mạnh Hưng, Nguyễn Thọ Tùng và Nguyễn Anh Tuấn bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú. Ngoài ra, 2 đối tượng khác trong đường dây đang bỏ trốn.

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Minh Thành (SN 1989, ở Cầu Giấy, Hà Nội) là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc trực tuyến. Thành khai có đam mê đặc biệt với công nghệ thông tin nhưng sau 6 tháng học lập trình tại một trường đại học, Thành nghỉ để kinh doanh cá nhân.

Đối tượng thuê người xây dựng game bài, thuê chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội. Đường dây đánh bạc trực tuyến do Nguyễn Minh Thành cùng đồng bọn điều hành được xác định có tới 160 đại lý cấp một và cấp 2.

Đối tượng Thành cùng những chiếc xe tang vật.

Sau khi bị bắt, Thành khai ban đầu nhóm chỉ kiếm được dưới 100 triệu đồng/tháng. Nhưng từ tháng 6/8/2021, doanh thu từ game bài tăng đột biến, lên tới gần chục tỷ đồng/tháng.

Cơ quan công an cũng xác định, 2 game bài do các đối tượng tạo ra đã thu hút hơn 6 triệu tài khoản tham gia đánh bạc, ước tính số tiền giao dịch lên tới khoảng 1.500 tỷ đồng.

Các đối tượng tổ chức đánh bạc đã có một cuộc sống "vương giả" trong các căn hộ chung cư cao cấp, sử dụng xế hộp hạng sang. Bản thân "ông trùm" Nguyễn Minh Thành còn không nhớ mình đã thu lợi bao nhiêu tiền từ 2 game bài này.

Ngoài ra, Thành cũng khai nhận toàn bộ số tiền thu lời được, Thành đầu tư hết vào mua "siêu xe". Với chiếc Mercedes-Benz AMG G63 có giá khoảng 12 tỷ đồng (dưới hình thức trả góp), Thành đã trả được 90% giá trị xe.

Đến nay, cơ quan điều tra đã thu giữ: 13 xe ô tô, trong đó có nhiều xe hạng sang như Mercedes-Benz AMG, Porsche…; hơn 9 tỷ đồng tiền mặt; 20.000 USD; 3 bộ trái phiếu trị giá 5 tỷ đồng; ra thông báo về việc phong tỏa các tài khoản ngân hàng với số tiền khoảng 10 tỷ đồng, kê biên tài sản 6 căn hộ của các đối tượng đang bị điều tra trong vụ án.

Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng 'siêu khủng', bắt giữ 13 siêu xe Đường dây đánh bạc qua mạng cực “khủng” vừa bị cơ quan công an triệt phá và bắt 18 đối tượng, thu giữ hơn 13 siêu xe Mercedes AMG, Porsche… cùng số lượng lớn tiền mặt, máy móc.

Sông Yên