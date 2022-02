Tìm thấy thêm 2 thi thể trong vụ lật ca nô ở biển Cửa Đại

Sáng 27/2, ông Lê Công Sỹ, Chủ tịch UBND phường Cửa Đại (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) cho biết lực lượng chức năng vừa tìm thấy 2 thi thể trong vụ lật ca nô ở biển Cửa Đại.

Vùng biển Cửa Đại nơi xảy ra vụ lật ca nô.

Hai thi thể này được tìm thấy vào khoảng 0h30 ngày 27/2. Nạn nhân được xác định là một người phụ nữ và một nam giới.

Như vậy, tính đến sáng nay, vụ lật ca nô đặc biệt nghiêm trọng đã khiến 15 tử vong và 2 người vẫn đang mất tích.

Trong tối 26/2, đoàn công tác do ông Khuất Việt Hùng (Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia) đã có mặt tại Quảng Nam, làm việc trực tiếp với lực lượng tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu.

Tại buổi làm việc, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết tối 26/2, chỉ còn tàu SAR 212, SAR 274 và tàu Cảnh sát biển 2 đủ điều kiện được tiếp tục tham gia cứu nạn. Các tàu cá, ca nô khác không đủ điều kiện đã được yêu cầu tạm ngừng, tiếp tục tham gia công tác tìm kiếm vào sáng 27/2.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết thêm, tàu QNa-1152 có đăng kiểm đến 2023, còn thuyền trưởng Lê Sen đủ bằng cấp vận hành tàu du lịch.

Trong khi đó, phạm vi tìm kiếm đã được mở rộng ở khu vực biển các huyện Duy Xuyên và Thăng Bình. Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam cũng huy động các tàu cá của ngư dân để toàn lực tìm kiếm nạn nhân mất tích còn lại.

Chia sẻ nỗi đau với gia đình các nạn nhân, ông Khuất Việt Hùng cho hay sự việc là bài học đầy đau xót. "Khi nghe báo cáo, tôi giật mình, không tin vào mắt và tai mình khi số lượng thương vong quá lớn", ông Hùng bày tỏ.

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia yêu cầu tỉnh Quảng Nam kiểm tra độ an toàn của toàn bộ phương tiện tàu thuyền, tăng cường khả năng quan trắc, đảm bảo an toàn luồng tuyến. "Đây là vấn đề cần nghiên cứu trong thời gian đến. Cần rà soát lại toàn bộ hệ thống hàng hải để cải thiện độ an toàn, linh hoạt luồng tuyến", ông Hùng nói.

Cũng trong đêm 26/2, rất nhiều người thân tập trung tại bờ biển Cửa Đại thả hoa đăng cầu nguyện cho các nạn nhân đang mất tích.

Người thân thả hoa đăng cầu nguyện cho các nạn nhân đang mất tích.

Còn tại nhà tang lễ ở đường Ngô Gia Tự (TP Hội An) người dân đã đến chia sẻ đau thương, mất mát cùng gia đình các nạn nhân tử vong. Một số người đã lập thùng quyên góp, kêu gọi giúp đỡ cho gia đình những người gặp nạn.

Như đã đưa tin, khoảng 14h chiều 26/2, canô QNa-1152 chở 39 người (có 3 thuyền viên) đưa khách du lịch xã đảo Cù Lao Chàm về cảng Cửa Đại, TP Hội An. Khi đến cách bờ khoảng 2km, chiếc ca nô bất ngờ bị sóng lớn đánh lật úp. Trong đó, có 22 người được cứu sống, 15 người chết và 2 nạn nhân vẫn đang mất tích.

Được biết, đây là đoàn khách lẻ đến từ nhiều nơi trong cả nước.

Sơn Tùng