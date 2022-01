Khởi tố nam thanh niên trèo tường vào khu cách ly thăm bạn gái rồi gây rối

Sau khi uống rượu, Lương Văn Nọi (SN 1998) trèo tường vào khu cách ly để tâm sự với bạn gái mới quen. Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, nam thanh niên này đã rủ nhóm bạn tấn công vào khu cách ly, đánh cán bộ bị thương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ” theo Điều 330, Bộ luật Hình sự. Quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Các bị can bị khởi tố gồm Lương Văn Nọi (SN 1998), Lo Văn Hương (SN 1999) cùng Lương Văn Khăm, Moong Văn Khăm, Lương Văn Ca, cả 5 thanh niên này cùng trú tại xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn.

Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra

Trước đó, khoảng 22h30’ ngày 15/1, Nọi điều khiển xe máy chở Hương đến nhà bạn ở trong xã để uống rượu. Sau khi uống rượu, Nọi đi bộ tới và trèo qua tường rào đột nhập vào bên trong khu cách ly phòng, chống dịch Covid-19 tại nhà cộng đồng bản Huồi Nhàn (xã Keng Đu) để nói chuyện với bạn gái mới quen.

Thời điểm này, cán bộ Công an xã Keng Đu đang làm nhiệm vụ trực bảo vệ khu cách ly thì phát hiện sự việc nên yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm nhưng Nọi không chấp hành. Sẵn có hơi men trong người, Nọi đã hô hào đồng bọn, bất ngờ tấn công, lao vào đánh cán bộ công an đang làm nhiệm vụ.

Khi phát hiện ra sự việc đánh nhau, một số người dân xung quanh chạy ra can ngăn thì các đối tượng bỏ chạy. Cán bộ công an bị thương được người dân đưa đến Trạm y tế xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn sơ cứu.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Kỳ Sơn xử lý theo quy định của pháp luật.

Bảo Trâm