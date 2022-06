Khởi tố loạt cán bộ liên quan đến sai phạm đất đai

Ngày 24/6, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Phù Mỹ, Bình Định đã khởi tố 2 vụ án hình sự, 5 bị can là cán bộ, nguyên cán bộ vì liên quan đến sai phạm về đất đai.

Vụ án liên quan sai phạm về đất đai tại thôn Tân Phú, xã Mỹ Đức. Các bị can bị khởi tố do thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao trong kiểm tra hồ sơ đăng ký, xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở diện tích 464m2 cho một hộ dân, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 160 triệu đồng vào năm 2015.

5 cán bộ, nguyên cán bộ ở huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) bị khởi tố liên quan đến sai phạm về đất đai (ảnh minh họa).

Cụ thể, ông Hồ Mạnh Cường - Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Phù Mỹ, thời điểm 2015 giữ chức Phó trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phù Mỹ - bị khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Lê Văn Chinh - nguyên Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức, thời điểm 2015 giữ chức Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức - bị khởi tố cùng tội danh với ông Cường, nhưng do đang nhập viện nên cơ quan CSĐT chưa thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng.

Ông Nguyễn Công Trứ - Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Phù Mỹ - bị khởi tố về tội Thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng nhưng được tại ngoại.

Về vụ án liên quan việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai quy trình, thủ tục vượt hơn 2.700m2 đất so với thực tế cho một hộ dân ở thôn Xuân Bình, xã Mỹ An, cơ quan CSĐT Công an huyện Phù Mỹ khởi tố 3 bị can về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Ba bị can gồm: Ông Hồ Mạnh Cường và ông Võ Tân Đức - nguyên chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phù Mỹ, ông Đặng Thanh Hòa - nguyên viên chức Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Phù Mỹ.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng trồng hàng trăm cây cần sa trong vườn nhà để bán 3 triệu đồng/kg Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố bị can, bắt giam một đối tượng trồng hàng trăm cây cần sa trong vườn nhà rồi bán với giá 3 triệu đồng/kg.

Theo Dân trí