Khởi tố kẻ giả danh cán bộ Thanh tra Chính phủ, cưỡng đoạt tiền của doanh nghiệp ở Thanh Hóa

Ngày 11/6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an huyện Nông Cống vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Thiều Văn Sơn (SN 1987, trú xã Đông Văn, huyện Đông Sơn) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Đối tượng Thiều Văn Sơn tại cơ quan Công an.

Trước đó, vào cuối tháng 5, Sơn đến doanh nghiệp của anh L.V.H (SN 1971, trú xã Trường Giang, huyện Nông Cống) và tự xưng là cán bộ truyền thông thuộc Viện nghiên cứu của Thanh tra Chính phủ đề nghị anh H phải ký hợp đồng tuyên truyền, quảng cáo về doanh nghiệp. Tuy nhiên, anh H không đồng ý.

Tiếp đó, đến ngày 27/5, Sơn dùng điện thoại nhắn tin cho anh H yêu cầu anh chuyển tiền cho mình nếu không sẽ viết bài, 'bêu xấu' doanh nghiệp của anh H lên phương tiện thông tin đại chúng.

Sau khi bị đe dọa, anh H đã đặt vấn đề chuyển cho Sơn số tiền 10 triệu đồng nhưng Sơn không đồng ý mà yêu cầu số tiền 15 triệu đồng. Lúc này, anh H đã không chuyển tiền vào tài khoản cho Sơn mà yêu cầu gặp để đưa trực tiếp.

Đến 9h ngày 29/5, Sơn đến văn phòng công ty của anh H để nhận tiền thì bị Công an bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Sơn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra, đối tượng này thừa nhận nhiều lần giả danh cán bộ truyền thông của Thanh tra Chính phủ đến cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đe dọa, tống tiền...

Theo Công an, Sơn cũng đã giả danh phóng viên của rất nhiều cơ quan báo chí như: Tạp chí Cảnh sát, Tạp chí Thanh tra Chính phủ... để đe dọa, tống tiền các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Nghị