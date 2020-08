Khởi tố đối tượng đưa người vượt biên trái phép giữa tâm dịch

Ngày 13/8, Bộ đội biên phòng Nghệ An đã khởi tố vụ án Đưa người nhập cảnh trái phép qua biên giới, tạm giữ Lầu Bá Chù (SN 1989) để phục vụ điều tra.

Trước đó, khoảng 15h (ngày 11/8), tại bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An), trinh sát phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội biên phòng Nghệ An) phối hợp với đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Công an xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, bắt giữ đối tượng Đậu Xuân Chung (SN 1980, trú tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đang có hành vi nhập cảnh trái phép.

Đối tượng Lầu Bá Chù.

Đấu tranh khai thác, đối tượng Chung khai nhận được Lầu Bá Chù (SN 1989, trú tại bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn) tổ chức đưa nhập cảnh trái phép từ bên kia biên giới về Việt Nam với số tiền công 3,5 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn triệu tập, ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Lầu Bá Chù đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội đưa người vượt biên trái phép.

Bộ đội Biên phòng Nghệ An đang hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo tienphong.vn