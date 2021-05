Nhóm nam nữ thản nhiên 'mở tiệc ma túy' trong chung cư ở Đà Nẵng bất chấp dịch bệnh

Công an xử lý nhóm nam nữ mở tiệc ma túy tại chung cư.

Khoảng một tuần nay, Công an phường An Hải Tây nhận tin báo của người dân về việc một nhóm thanh niên thường xuyên mở nhạc công suất lớn, nhảy múa tại chung cư An Trung 2, đường Ngô Quyền, gây mất an ninh trật tự.

Qua theo dõi, khoảng 3h sáng 17/5, cảnh sát bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính căn hộ 8C22, bắt quả tang 4 đối tượng đang phê pha ma túy. Tại hiện trường, công an thu giữ một bộ loa kéo cùng đèn nháy.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận đã mua ma tuý về tổ chức sử dụng và "biến" căn hộ tầng 8 thành "động bay lắc”.

Theo thống kê của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Đà Nẵng, từ ngày 5/5 đến nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã xử phạt 272 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch với tổng số tiền 554 triệu đồng.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng, trong ngày 16/5, trên địa bàn ghi nhận 12 ca mắc COVID-19 mới.

Tối 16/5, UBND TP Đà Nẵng ra văn bản yêu cầu tiếp tục tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch.

Hồ Ca