Hướng dẫn viên du lịch bị đánh hội đồng ở Đà Nẵng, Sở Du lịch lên tiếng

Liên quan đến vụ hướng dẫn viên đánh nhau, Sở Du lịch Đà Nẵng khẳng định sau khi có kết luận của công an quận về vụ việc, Sở sẽ xử lý nghiêm đúng quy định.

Sáng 2/6, lãnh đạo Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, Sở đã tiếp nhận thông tin vụ việc hướng dẫn viên du lịch đánh nhau tại khu vực phía trước một khách sạn ven biển ở phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn.

Hình ảnh hướng dẫn viên bị nhóm người kẹp cổ kéo từ sảnh khách sạn sang bên kia đường. (Ảnh chụp màn hình video)

“Về vụ việc này, hiện nay Công an phường Mỹ An đang xử lý và Sở Du lịch đã phối hợp, trao đổi các nội dung liên quan về lĩnh vực du lịch theo quy định. Sau khi Công an quận Ngũ Hành Sơn xử lý và có kết luận cụ thể về vụ việc, Sở Du lịch sẽ tiếp tục xử lý theo chức năng với tinh thần xử lý nghiêm đúng quy định, nhằm đảm bảo môi trường du lịch của thành phố an toàn, thân thiện”, lãnh đạo Sở Du lịch Đà Nẵng cho hay.

Trước đó, vào tối 31/5, mạng xã hội chia sẻ video một hướng dẫn viên du lịch của công ty DaNang Travel Media bị hành hung ngay trước sảnh khách sạn, trước sự chứng kiến của rất nhiều du khách.

Theo hình ảnh ghi lại, khi nam hướng dẫn viên vừa đưa đoàn khách về đến sảnh khách sạn thì bị một nhóm người vây đến, kẹp cổ kéo băng qua đường, sang phía bờ biển để đánh hội đồng.

Sự việc xảy ra trước mặt du khách khiến nhiều người bức xúc vì làm ảnh hưởng đến ngành du lịch thành phố.

Công ty DaNang Travel Media cho biết, hướng dẫn viên sau khi kiểm tra sức khoẻ ở bệnh viện đã được đưa về nhà nghỉ ngơi. Công ty đã bố trí hướng dẫn viên khác tiếp tục dẫn đoàn để đảm bảo hành trình cho du khách.

Hiện Công an quận Ngũ Hành Sơn đã chỉ đạo Công an phường Mỹ An khẩn trương, làm rõ vụ việc.

Diệu Thuỳ